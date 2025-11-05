Rosalía abraça la religiositat a 'Lux', un àlbum simfònic i introspectiu en què deixa enrere la música urbana
La compositora canta en 13 idiomes, entre els quals el català en una part de la cançó 'Divinize'
Pere Francesch
A 'Saoko', el tema que obria el disc 'Motomami', Rosalía advertia: "Yo soy muy mía, yo me transformo / Una mariposa, yo me transformo". Tres anys després, com una papallona, Rosalía s'ha transformat de nou en el fons i en la forma a 'Lux' (Columbia Records). La cantant abraça la religiositat i el misticisme en un àlbum de pop simfònic, operístic, amb tocs de flamenc i introspectiu en què deixa enrere la música urbana i l'etapa de les motomamis. Rosalía canta en 13 idiomes en el seu quart àlbum i torna a fer-ho en català en una part de la cançó 'Divinize'. L'àlbum veurà la llum el 7 de novembre, però aquest dimecres s'ha filtrat íntegrament a les xarxes.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires va dir a 'The New York Times' que no amagava el desig que ha tingut "sempre" de veure com podia apropar-se a Déu i sembla que 'Lux' vagi encaminat en aquesta indagació cap a la divinitat. "Com puc estar més a prop de Déu? Aquest sentiment espiritual sempre ha estat allí, només que no l'havia racionalitzat ni intel·lectualitzat", va reflexionar.
Les referències a Déu, la religiositat i l'espiritualitat apareixen no només en la imatge de portada, sinó en moltes de les lletres de les cançons del treball, que, com va dir, està inspirat en dones santes i en el misticisme femení. 'Mi Cristo llora diamantes (...) Te llevo conmigo siempre, siempre', canta a 'Mio Cristo' o 'Me pongo guapa para Dios (...) Solo guapa para mi Dios', diu a 'Novia robot', un tema exclusiu en format físic. "L'única manera de salvar-nos és a través de la intervenció divina", canta Björk a 'Berghain' en una frase que sembla impregnar la majoria de les cançons de 'Lux'.
Rosalía ja no parla de l'èxit, la fama, les motomamis o el molt que enyora a la seva família com va fer al disc anterior. Ara l'espiritualitat està present en gran part del treball a excepció de cançons com 'La perla', que sembla dedicada a una exparella, a qui li etziba frases com: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao". O la cançó 'Reliquia', en què fa un recull geogràfic de la seva vida: "Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA. Los heels en Milán, la sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté. Seré tu relíquia. Soy tu relíquia".
Estil
Rosalía ha complert la seva paraula quan va assegurar que 'Lux' era el disc més diferent de la seva carrera. Aquest és un àlbum de pop experimental i conceptual, desprès dels hits i el mainstream, que convida a ser escoltat d'inici a final, amb una Rosalía capaç de portar el timbre de veu a límits fins ara mai transitats per ella, sobretot en el terreny operístic. La compositora ha deixat enrere els ritmes urbans i en especial el reggaeton, que no apareix en cap de les cançons. Sigui com sigui, es mostra convençuda que la seva música és pop. "És només una altra manera de fer-lo", va expressar.
Amb 'Berghain', va posar les cartes sobre la taula de quines eren les seves intencions amb 'Lux' i va deixar clares les sonoritats i les temàtiques del nou treball, que caminen entre la introspecció, la intimitat, la mística amb reminiscències pop, electròniques, simfòniques i operístiques. Rosalía també torna en alguns moments a les sonoritats més flamenques, però lluny d''El mal querer'. Així mateix, fins i tot s'atreveix amb una rumba a 'La rumba del perdón', al costat de Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente.
Les atmosferes i l'experimentació de 'Lux' s'aproximen a les atmosferes de Björk en especial del disc 'Homogenic' de l'any 97. Rosalía va dir de la cantant en una entrevista: "És la meva dona preferida com a artista. L'ésser humà més fascinant que he conegut mai". Björk col·labora en aquest disc amb Rosalía a 'Berghain'. Les dues ja havien col·laborat anteriorment a 'Oral'.
L'àlbum està dividit en quatre moviments. El primer (MOV I) inclou cinc cançons: 'Sexo, violencia y llantas', 'Reliquia', 'Divinize', 'Porcelana' i 'Mio Cristo'. En el segon (MOV II), hi figuren títols com 'Berghain', 'La perla', 'Mundo nuevo' i 'De Madrugá'. El MOV III incorpora les peces 'Dios es un stalker', 'La yugular', 'Focu 'ranni'' -exclusiva per al format físic-, 'Sauvignon blanc' i 'Jeanne' -també exclusiva per a CD i vinil. En el MOV IV hi ha les últimes quatre: 'Novia robot' -la darrera que es podrà sentir només en dispositiu físic-, 'La rumba del perdón', 'Memória' i 'Magnolias', que tanca el disc.
13 idiomes
L'enregistrament recull cançons en una tretzena d'idiomes, entre els quals el català, castellà, anglès, llatí, sicilià, ucraïnès, àrab i alemany, idioma que utilitza en el primer single que s'ha conegut del treball, 'Berghain'. "Pertanyo al món", va dir a The New York Times, "per què no havia d'intentar aprendre d'altres persones, altres idiomes, per expandir les meves possibilitats?" En català canta una part de 'Divinize', el tercer tema de l'àlbum en el qual també canta en anglès.
Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor col·laboren en el nou disc de Rosalía, que es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i està dividit en quatre moviments.
Filtració i despublicació
Rosalía publicarà el disc aquest divendres, però aquest dimecres s'ha filtrat íntegrament. Diversos usuaris han compartit les cançons de ‘Lux’. Aquest dimarts, la cantant també va publicar a les plataformes digitals 'Reliquia', una creació en castellà que parla de l'amor i el desamor, però la va despublicar poc després, tot i que molts fans ja se'n van fer ressò.
Una presentació sorpresa a Madrid
La cantant va anunciar el títol i la data de sortida dilluns passat en una retransmissió en directe per les xarxes. El xou va començar a tres quarts de nou del vespre on els milers d’espectadors connectats van poder presenciar com s’arreglava i es vestia per a l'esdeveniment, juntament amb el seu equip i la seva germana. L'artista va començar comentant amb ells la filtració de la portada de 'Lux' a Times Square, on va lamentar que l’anunci que tenia preparat s'hagués mostrat primer allà. “Vull saber qui ho ha fet”, deia als seus acompanyants, que li van treure ferro i avançaven que el millor ‘reveal’ es faria a la nit.
Al cap de poca estona, Rosalía va agafar el cotxe per dirigir-se a Callao, a Madrid, on s'hi havia penjat un cartell promocional la setmana passada. A pocs metres del lloc, va aparcar el cotxe i va córrer cap a Gran Via enmig de fans que cridaven el seu nom i li feien vídeos i fotografies. Va ser en aquesta plaça de la capital on va presentar de forma oficial el seu nou projecte, davant dels assistents que ja s'hi havien congregat esperonats en sentir la ubicació en un moment de la transmissió en directe.
Tal com havia passat primer a Nova York, les diverses pantalles dels edificis madrilenys es van omplir d’imatges de l’artista vestida de blanc anunciant el títol i la data de publicació de l'àlbum, mentre saludava per la finestra dels Cines Callao, la darrera imatge que es va veure al directe.
'Lux' és el quart àlbum de l’artista catalana després de 'Motomami' (2022), 'El mal querer' (2018) i 'Los Ángeles' (2017). Reconeguda internacionalment i premiada amb diversos guardons, l’artista ha col·laborat amb grans noms de la indústria com J Balvin, Travis Scott, The Weeknd, Billie Eilish, Tokischa, Ozuna o LISA. Els seus àlbums i cançons s’han col·locat als primers llocs de les llistes d’èxits de diversos països, inclosos Espanya i els Estats Units.
