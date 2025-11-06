Comença el festival de cinema Lloret Negre, que atorgarà el Premi d'Honor a la sèrie "La Ratjada"
Entre els llargmetratges seleccionats que es projectaran hi ha «Aullar» de Sergio Siruela, que s’estrenarà a les sales el 21 de novembre
El festival de cinema Lloret Negre arrencarà demà la seva quarta edició amb una programació que s’allargarà fins dissabte i inclourà projeccions de llargmetratges, curts i tallers audiovisuals.
Aquest any, el festival atorgarà el Premi d’Honor a la sèrie de TV3 La Ratjada, estrenada l’any 2008 i rodada a Lloret de Mar. En declaracions a Nova Ràdio Lloret, la impulsora Angelique Pfitzner va explicar que la decisió s’ha pres per la qualitat de la sèrie i per la seva vinculació amb Lloret. Tots els actes i projeccions es faran a la discoteca Revolution Disco del municipi.
Projeccions i tallers
La programació començarà divendres a partir de les 16 h amb el llargmetratge finalista seleccionat Aullar de Sergio Siruela, que s’estrenarà als cinemes el 21 de novembre; i també curtmetratges, entre els quals Berta de Lucía Forner Segarra, El nuevo barrio de Víctor Izquierdo Alcaraz o El revisor de Jandro López Garcia.
El dissabte es projectaran dos llargmetratges: La fianza de Gonzalo Perdomo i Tu sangre de Guillermo Barreira; així com diversos projectes cinematogràfics i el Making Off de La Ratjada. També s’hi faran tallers a càrrec de Luis Estragués per aprendre a fer un guió cinematogràfic i un dossier de venda. L’entrega del Premi d’Honor tancarà la gala a les 19.45 h.
