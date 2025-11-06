Cor de Teatre porta a Temporada Alta una nova producció immersiva que uneix la força de la veu amb la tecnologia
‘Nauta’ es podrà veure el 8 de novembre a El Canal de Salt i del 14 al 16 de novembre al Teatre Condal de Barcelona
Cor de Teatre porta a Temporada Alta ‘Nauta’, una nova producció multidisciplinària que fusiona veu, tecnologia, videocreació i música electrònica per parlar del món contemporani i dels reptes de la humanitat. En aquest sentit, la proposta visual dona nova vida a grans compositors com Händel, Purcell, Mozart o Mahler a través d’una mirada actual i immersiva. Dirigit per David Costa i Franc Aleu, l’espectacle es podrà veure en estrena absoluta el dissabte 8 de novembre a El Canal – Centre de Creació d’Arts Escèniques de Salt - on la companyia ha programat dues funcions – i del 14 al 16 de novembre al Teatr Condal de Barcelona.
‘Nauta’ és un viatge escènic, sonor i visual que convida a reflexionar sobre una societat dominada per la tecnologia, el consumisme i l’individualisme. Creat a partir de la idea i el text de Franc Aleu i David Costa, l’espectacle fusiona música coral, videocreacions en mons d’intel·ligència artificial, moviment i instruments virtuals per “activar l’ull crític, especialment el dels joves”.
Aleu, responsable de les videocreacions i de l’espai escènic, i Costa, director musical, construeixen conjuntament un univers immersiu on la delicadesa vocal i la força tecnològica es combinen per generar un paisatge d’alt impacte emocional. El repertori inclou obres de Monteverdi, Purcell, Händel, Haydn, Mozart, Mahler i Leontòvitx, reinterpretades amb noves textures sonores creades per Dani López Pradas.
Segons el seu equip creador, la proposta planteja un debat sobre els grans reptes socials, mediambientals i culturals que ens preocupen avui. A través d’una jove protagonista que fuig d’una societat mediocre per cercar nous horitzons, el muntatge combina poesia visual, dramatúrgia coral i tecnologia immersiva per activar la mirada crítica del públic. Amb moviment escènic de Leo Castro i una posada en escena d’impacte simbòlic i emocional, ‘Nauta’ confirma l’aposta de Cor de Teatre per l’experimentació artística i per la creació d’experiències multidisciplinàries.
Al llarg de la seva trajectòria, el grup ha col·laborat amb institucions com l’OBC o l’Orquestra Simfònica del Vallès. També ha estrenat produccions al Festival (a)phònica de Banyoles. El 2023, coincidint amb el seu 25è aniversari, va presentar ‘La Gala. La veu, el gest: l’essència’, un homenatge a la seva història, i el 2024 va reestrenar ‘Operetta’ amb més de 60 funcions. Paral·lelament, impulsa Cor de Teatre Formació, una escola pròpia per a joves de 10 a 19 anys.
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros