El Truffaut celebrarà el 25è aniversari amb la preestrena de l'últim Linklater al Teatre Municipal
La sessió, que també inclourà un acte commemoratiu, es farà el 18 de novembre (18.30h) amb accés gratuït prèvia reserva de la localitat
El cinema Truffaut celebra aquest mes el seu 25è aniversari i per a això ha organitzat un acte commemoratiu el proper 18 de novembre (18.30h) al Teatre Municipal que tindrà com a plat fort la preestrena de la darrera pel·lícula de Richard Linklater, "Nouvelle Vague". El film narra la història que hi ha darrere la creació d'aquest moviment cinematogràfic francès, centrant-se en el rodatge del clàssic de Jean-Luc Godard "Al final de la escapada" (1959). "És la pel·lícula més escaient per celebrar aquest aniversari", asseguren des del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, els encarregats de gestionar aquest equipament municipal instal·lat a l'edifici de l'antic cinema Modern.
Abans de la projecció hi haurà els parlaments de Joaquim Nadal, l'alcalde que va tirar endavant la compra del Modern quan va tancar com a iniciativa privada a finals dels 90, i de Lluc Salellas, el batlle actual. També es presentarà un vídeo commemoratiu amb imatges i testimonis de personalitats que han passat pel Truffaut durant aquests anys. L'entrada serà gratuïta però caldrà baixar-se l'entrada a través del lloc web del cinema. S'hi esperen unes 400 persones, motiu pel qual s'ha optat per fer la festa al Teatre Municipal i no al cinema, que sumant l'aforament de les seves dues sales, arriba només a les 200 butaques. Els assistents rebran el llibre Anuari 2024, una bossa commemorativa, i podran gaudir d'un piscolabis al final de la pel·lícula. Aquell mateix dia, a l'Auditori de Girona, el Truffaut rebrà el guardó cultural dels premis Diari de Girona, amb la qual cosa els seus responsables s'hauran de desdoblar.
La celebració s'ha presentat aquest matí al Modern amb la presència del president del Col·lectiu, Guillem Terribas, del coordinador de la sala, Carles Ribas, i del regidor de Cultura, Quim Ayats. Terribas ha explicat que el Truffaut té el seu origen en la Setmana de la Crítica que durant dos anys es va fer a l'antic cinema Catalunya 3, "amb molt d'èxit". L'empresari, Narcís Agustí, no va poder cedir la sala per a la projecció permanent de pel·lícules en versió original i d'autor per necessitats comercials i així va ser com el projecte de tenir un cinema permanent com el Truffaut va passar a una altra empresa i se'n va anar a la sala B del Modern "quan se'n va assabentar Josep Maria Pallàs, que n'era el programador".
Un edifici municipal
Quan el Modern va tancar, l'Ajuntament capitanejat per Nadal "va entendre que allò havia de continuar" i va adquirir l'edifici. Des del 18 de novembre de 2000 el Truffaut ha estat en aquest emplaçament de propietat municipal gestionat pels crítics gironins, amb una etapa als cinemes Albèniz Plaça per les obres de reforma de l'equipament, que ha acabat sumant una segona sala, que aquest mes celebra el tercer aniversari. La inauguració es va fer amb la projecció de Así es la vida d'Arturo Ripstein. "El Truffaut es troba en un edifici del poble i és, per tant, el cinema del poble", ha assegurat Terribas, que ha posat en valor que "Girona ha tingut diversos alcaldes i regidors de Cultura des de la inauguració i mai ningú ha qüestionat la idoneïtat del projecte".
Terribas ha explicat que aquest any faran números similars al passat, quan van arribar als 44.000 espectadors. Per la seva banda Quim Ayats ha dit que el cinema Truffaut "forma part de la memòria cultural de la ciutat per fer arribar la cultura a tothom" i ha destacat el seu paper "d'espai de resistència cultural que també promou el català amb un 30% de la programació en versió original o subtitulada en la nostra llengua". Paral·lelament, el Col·lectiu de Crítics anuncia per al gener un cicle commemoratiu titulat "25 anys del cinema Truffaut", una selecció de títols escollides per cada un dels membres que formen avui aquesta agrupació. Són alguns dels millors films estrenats a la sala entre els anys 2000 i 2024: Yi yi (Edward Yang), Mystic River (Clint Eastwood), Antes del atardecer (Richard Linklater), Melancolía (Lars von Trier), Shame (Steve McQueen), Carol (Todd Haynes), El hilo invisible (Paul Thomas Anderson), Drive my car (Ryusuke Hamaguchi), Fallen leaves (Aki Kaurismaki) i La zona de interés (Jonathan Glazer).
