Investigació interna
El Conservatori del Liceu acomiada per motius disciplinaris el professor acusat de tocaments
El centre d’educació musical va apartar de manera cautelar el docent i va obrir un procés d’investigació intern després de conèixer la informació publicada per El Periódico el mes de juny passat
Alba Giraldo
El Conservatori del Liceu ha acomiadat per motius disciplinaris el professor de guitarra clàssica S. V. acusat de presumptes tocaments a diferents alumnes del centre, tal com va destapar El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, el mes de juny passat. El patronat del centre d’educació musical ha pres aquesta decisió després de conèixer els resultats d’un informe d’un comitè independent i autònom, quan fa cinc mesos va obrir un procés d’investigació intern per aclarir els fets i va apartar de manera cautelar el docent. Aquest diari va rebre fins a cinc testimonis diferents d’alumnes de S. V. durant la seva trajectòria professional de més de 30 anys després de publicar la denúncia interna d’una estudiant de 18 anys al conservatori per presumptes «tocaments a les seves parts íntimes» del seu professor de guitarra.
L’escola d’estudis musicals afirma ara que el també director de l’Orquestra de Guitarres de Barcelona, que per ara segueix activa i oferirà un concert el proper dijous 15 de gener al Teatre de Sarrià, va cometre una falta disciplinària recollida en la normativa aplicable. Les fonts consultades per aquest diari van evitar comentar el contingut de l’informe del comitè per la confidencialitat i per la llei de protecció de dades.
Investigació interna
El centre va sol·licitar el mes de juny passat una auditoria a un comitè independent per aclarir els fets relatats per fins a cinc exalumnes de S. V. durant el seu pas pel conservatori. Com ha pogut saber aquest diari, aquest òrgan va citar totes aquelles alumnes que van enviar el seu testimoni personal i confidencial a través del seu acabat d’estrenar Canal Ètic. El comitè va prendre declaració a estudiants del docent durant gran part de la seva trajectòria professional, de més de 30 anys d’experiència, i es va arribar a reunir amb afectades, que podien anar acompanyades d’un advocat i havien d’acreditar la seva declaració, que haurien viscut aquests suposats comportaments inadequats fa més d’una dècada.
Aquesta investigació va començar el mes de juny passat, tot i que al tractar-se d’un centre educatiu es va aturar durant els mesos de juliol i agost, i va finalitzar el mes d’octubre, amb un informe que el comitè va elevar al patronat del conservatori, òrgan que finalment va considerar que el professor havia comès una falta disciplinària i va decidir executar el seu acomiadament. Les fonts consultades han precisat que l’exdocent també va donar les seves explicacions davant del comitè. El docent va rebutjar el mes de juny passat a través d’un comunicat les acusacions i va assegurar que donaria les explicacions «davant les autoritats competents». Malgrat això, ara el patronat del conservatori ha acordat el seu acomiadament.
Els fets previs
Tal com va avançar El Periódico el passat 16 de juny, el Conservatori del Liceu de Barcelona va rebre el gener del 2024 una denúncia interna per part d’una alumna contra el professor de guitarra clàssica S. V, per presumptes tocaments a les seves parts íntimes.
«El Conservatori va actuar de forma immediata quan va rebre, fa més d’un any, la comunicació d’un estudiant. Es va activar el Protocol establert, mantenint en tot moment la confidencialitat i l’acompanyament necessari a la persona afectada», van respondre en aquell moment des de la institució. «L’estudiant va expressar la seva voluntat de no interposar una denúncia formal, però sí de no mantenir cap tipus de relació ni coincidència acadèmica amb el professor», van afegir, una voluntat que va ser «plenament respectada». Segons el centre, «el professor, que col·labora amb el Conservatori des de fa molts anys i de qui no constava cap altra incidència prèvia, va acceptar per escrit aquestes mesures».
Poc després de publicar aquesta notícia, diverses dones es van posar en contacte amb aquest diari per explicar altres suposats comportament inadequades del mateix professor, i van arribar a elevar fins a cinc la xifra d’exalumnes que van relatar altres presumptes abusos d’aquest docent. Va ser llavors quan es va posar en marxa la investigació interna que ha acabat amb l’acomiadament del professor.
Protestes en centres musicals
Més d’un centenar d’estudiants es van concentrar a les portes del conservatori només un dia més tard de conèixer la informació publicada per demanar la cessió del docent.
A més, més d’un centenar d’alumnes de formació musical de tot Espanya es van manifestar dos dies més tard a les portes de centres a Madrid, Sant Sebastià, Vigo, Granada i a Barcelona a l’ESMUC i al Conservatori després que la Federació Nacional d’Estudiants de Música (FNESMúsica) convoqués una protesta general.
