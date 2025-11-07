El Festival de Cinema de Girona encara la recta final
Avui s'hi projecta «Sociedad Negra, en una sessió que comptarà amb la presència del director català Ramon Térmens
DdG
El 37è Festival de Cinema de Girona encara la recta final. En total, s'hi hauran projectat 207 obresen diferents espais de la ciutat, a més dels 582 títols que es poden visualitzar en streaming a la plataforma online Emergent, que impulsa el certamen. Les pel·lícules d’aquest any han estat seleccionades de les 2.123 presentades.
El Girona Film Festival es va inagurar el dia 4 a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat, amb la projecció del videoclip 313 de Sílvia Pérez Cruz i de la pel·lícula documental Milton Bituca Nascimento, de la directora Flávia Moraes.
En la programació destaca la programació, avui a les 20.00 a l’Auditori Josep Irla, de la pel·lícula Sociedad Negra, que es projectarà per primer cop a la ciutat de Girona i comptarà amb la presència del director català Ramon Térmens. Sociedad Negra, que explica la història de tres amics que es veun immersos en un robatori de la mafia xina que opera a Barcelona, és una pel·ícula premiada a diferents festivals. Ramon Térmens, llicenciat en filosofia, és productor, guionista i director de cinema. És la seva sisena pel·lícula com a guionista i director, i la quarta com a productor.
La Casa de Cultura, el Teatret del Centre Cívic del Barri Vell i el cinema Paradís d’Amer són seus del les projeccions de les pel·lícules seleccionades al Festival. A l’Aula Magna de la Casa de Cultura s’han visualitzat una cinquantena de pel·lícules seleccionades per un equip de professors de les escoles i instituts de les comarques de Girona.
Demà dissabte a les set del vespre hi ha prevista l’entrega de premis.
