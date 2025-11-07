L'helenista figuerenc Eusebi Ayensa, guardonat als Premis Literaris Ciutat d'Alzira
Entre els premiats també hi ha Carme Cardona, Joan Carles Ventura i Maria Carme Arnau, en una edició que celebra els 40 anys de l'Editorial Bromera
L'hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa ha estat guardonat amb el premi d'assaig dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira amb Per què Grècia, avui?, una obra que reivindica la vigència de la Grècia moderna i clàssica en la cultura contemporània amb erudició i lucidesa. Ayensa ha guanyat recentment el premi de traducció dels Bertrana per l'obra Poesia completa I i II de Konstandinos P. Kavafis. A més, l'any passat va guanyar el 53è Premi Octubre d'assaig pel llibre El bell viatge: Kavafis a la cultura catalana.
La resta de premiats són Carme Cardona per la novel·la Les síl·labes del teu nom; Teresa Broseta per l'obra infantil El monstre del Cocudoboco; Josep Julien Ros amb l'obra de dramatúrgia Totes les flors; Joan Carles Ventura per la novel·la juvenil Realitat viral; Maria Carme Arnau per l'obra poètica La impermanència de l'ésser; i José Nicanor Alonso Álvarez i Miguel Ángel Mirás Calvo per l'obra de divulgació científica Alicia y Benito contra Eva. Un recorrido por los secretos de la criptografía. En canvi, el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum il·lustrat ha rebut 26 obres però ha quedat desert.
La gala dels premis celebrada avui a la ciutat valenciana d'Alzira ha homenatjat les víctimes de la DANA i han cedit part del protagonisme a l'Editorial Bromera, que aquest any celebra el seu 40è aniversari.
Pel que fa a la participació, l’edició de 2025 ha reunit 275 originals —64 en Novel·la, 66 en Poesia, 43 en Teatre, 25 en Infantil, 17 en Juvenil, 14 en Assaig, 26 en Àlbum Il·lustrat i 20 en Divulgació—, xifra que confirma un interès sostingut en el certamen. La XXXVII edició del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira (dotat amb 16.000 euros), juntament amb el Premi de Poesia Ibn Hafaja (dotat amb 5.000 €), han sigut les categories amb més originals.
