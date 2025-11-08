Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festival Lluèrnia: La llum i els colors encenen un any més la nit olotina

La catorzena edició del certamen estén els muntatges fins al riu Fluvià i enceta una col·laboració amb el festival Llum BCN amb una proposta a la plaça de Braus

GALERIA | Festival Lluèrnia 2025: la llum i el foc omplen Olot / Ajuntament d'Olot

A.C.

Olot

Envasos de plàstic de tota mena rescatats pels infants de la comarca per donar-los una segona vida gràcies a la llum o l’evocació de la forma d’un envelat a través de malles de LEDs són algunes de les instal·lacions que han convertit la nit olotina en un escenari de llum i colors. La catorzena edició del festival Lluèrnia torna aquest cap de setmana al nucli antic de la capital garrotxina, amb un itinerari pels espais més emblemàtics de la ciutat, com l’Hospici o la plaça de Braus, fins a arribar al riu Fluvià.

El pont de l’avinguda Bisaroques, transformat en un organisme viu gràcies a la llum reflectida en l’aigua, o el de Santa Magdalena, amb una instal·lació de làser i sos que juga a fer surar els reflexos són alguns dels escenaris d’aquest any.

Festival Lluèrnia

Festival Lluèrnia / Ajuntament d'Olot

La novetat d’enguany ha sigut la col·laboració amb el festival Llum BCN, que s’ha materialitzat en la instal·lació Ombra i sol del dissenyador Jaume Ramírez, l’Hortolà de la Llum. El seu disseny es pot veure vist a la plaça de Braus d’Olot durant el festival i al febrer a la fàbrica Simón de Barcelona.

