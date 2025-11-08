Festival Lluèrnia: La llum i els colors encenen un any més la nit olotina
La catorzena edició del certamen estén els muntatges fins al riu Fluvià i enceta una col·laboració amb el festival Llum BCN amb una proposta a la plaça de Braus
A.C.
Envasos de plàstic de tota mena rescatats pels infants de la comarca per donar-los una segona vida gràcies a la llum o l’evocació de la forma d’un envelat a través de malles de LEDs són algunes de les instal·lacions que han convertit la nit olotina en un escenari de llum i colors. La catorzena edició del festival Lluèrnia torna aquest cap de setmana al nucli antic de la capital garrotxina, amb un itinerari pels espais més emblemàtics de la ciutat, com l’Hospici o la plaça de Braus, fins a arribar al riu Fluvià.
El pont de l’avinguda Bisaroques, transformat en un organisme viu gràcies a la llum reflectida en l’aigua, o el de Santa Magdalena, amb una instal·lació de làser i sos que juga a fer surar els reflexos són alguns dels escenaris d’aquest any.
La novetat d’enguany ha sigut la col·laboració amb el festival Llum BCN, que s’ha materialitzat en la instal·lació Ombra i sol del dissenyador Jaume Ramírez, l’Hortolà de la Llum. El seu disseny es pot veure vist a la plaça de Braus d’Olot durant el festival i al febrer a la fàbrica Simón de Barcelona.
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Detingut a Girona un membre del 'Tren de Aragua', una violenta organització criminal veneçolana
- Un tot terreny robat a Empuriabrava apareix enfonsat al mar a l’Almadrava de Roses
- Els enginyers aposten per connectar el riu Ter amb el nord de la Costa Brava en casos d’emergència