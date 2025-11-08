La GIO obrirà el cicle dedicat a l’edifici de l’Auditori de Girona
L’equipament celebra els vint anys fent dialogar la seva arquitectura amb la música, la dansa, la tecnologia i el circ
La GIO Symphonia, amb el concert immersiu Hallscape, enceta dissabte vinent un cicle de l’Auditori de Girona dedicat al seu propi edifici. Coincidint amb els vint anys de l’equipament, l’Auditori transforma aquesta temporada la figura habitual de l’Artista Convidat, que proposta a creadors que dialoguin amb la música des d’altres disciplines, en un cicle que seguirà l’any vinent amb Playmodes, Toni Mira i La Corcoles.
Els espais interiors i exteriors de la sòbria arquitectura de l’Auditori, integrat a la Devesa i a tocar del riu Ter, seran els protagonistes de quatre propostes que jugaran amb la música, la llum, el so, el moviment i la tecnologia.
La primera, dissabte 15, anirà a càrrec de la GIO Symphonia i formarà part de la programació del festival Temporada Alta. La formació gironina, dirigida per Francesc Prat, plantejarà a Hallscape un concert immersiu al vestíbul de l’Auditori amb un programa que inclou peces de Purcell, Händell, Richter o Einaudi.
El cap de setmana del 30 i 31 de gener serà el torn de l’estudi d’experimentació sonora i audiovisual Playmodes. Els empordanesos oferiran un espectacle especialment ideat per a l’ocasió, en què la música brollarà de les parets per fer que l’arquitectura soni. Sota la influència del compositor i arquitecte Iannis Xenakis, la proposta parteix de la sonificació de la façana interior del vestíbul mitjançant coordenades geomètriques que generen partitures gràfiques. Amb tècniques de la teoria de grafs, es construeixen estructures sonores que guien els intèrprets a través de làsers projectats. La paleta sonora s’inspira en materials de l’edifici i el seu entorn -el vidre, el metall, l’aigua i el vent- i combina instruments acústics amb textures electròniques.
El dissabte 28 de febrer hi ha previst l’espectacle de dansa Ballem l’Auditori, de Toni Mira, un dels coreògrafs del país que més ha treballat al voltant de l’arquitectura. Oferirà una mirada sorprenent a on els espais, les textures, les formes i les línies de l’Auditori seran la inspiració i el motor que posaran en moviment els cossos de set ballarins.
Finalment, la darrera proposta serà l’ascensió a l’Auditori de La Corcoles. La funambulista Mariona Moya treballarà a l’exterior de l’edifici en dues sessions el 22 i 23 de maig.
Excepte el concert de la GIO, les altres propostes són gratuïtes.
