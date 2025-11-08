Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona celebra el Shodo Matsuri, una finestra al Japó més tradicional

El festival programa una desena d'activitats dedicades a la cal·ligrafia i les arts tradicionals nipones

Girona celebra el Shodo Matsuri, una finestra al Japó més tradicional / ACN

ACN

Girona

El Centre Cultural la Mercè de Girona acull aquest dissabte la segona edició del Shodo Matsuri, un festival que celebra l'art de la cal·ligrafia tradicional japonesa. Al llarg del dia s'han programat tallers, conferències, una exposició de bonsais i paradetes d'artesania i gastronomia nipona.

També es pot veure per primera vegada a Girona una mostra de peces de ceràmica creades per set artistes japonesos durant una trobada celebrada a Olot l'any 1986. "Volem reivindicar la cultura japonesa més enllà de l'anime i el manga", detalla el president de l'Associació Catalana de Cal·ligrafia Japonesa, Gerardo D. Cristante. La cita s'emmarca dins de l'Any Catalunya-Japó i ha atret aficionats i curiosos en una jornada d'activitats gratuïtes.

