Música
L’Escolania de Montserrat brilla en un concert a la Catedral de Girona
L’Auditori de Girona va portar ahir a la Catedral l’Escolania de Montserrat, anys després de la seva darrera actuació a la ciutat. Amb les entrades exhaurides des de fa dies i de plena actualitat per la seva participació en el disc Lux de Rosalía, l’Escolania va visitar Girona coincidint amb el mil·lenari del monestir i en el marc de dos concerts corals extraordinaris organitzats a la ciutat amb motiu del Membership Weekend de l’European Choral Association, acollit pel Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. L’Escolania va dur la tradició coral montserratina a la seu, sota la direcció de Pau Jorquera i Mercè Sanchis a l’orgue, amb un repertori que incloïa peces com El cant dels ocells de Francesc Civil, Nigra Sum de Pau Casals o Cançó a la Moreneta d’Antoni Nicolau.
