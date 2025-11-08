Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mushka i 31FAM actuen al Palau de Fires de Girona

És una de les actuacions que es fan en el marc del Festival Temporada Alta

L'actuació de Mushkaa.

L'actuació de Mushkaa. / HAROLD ABELLAN/TEMPORADA ALTA

Redacció

Redacció

Girona

Un doble concert de Mushka i el grup 31FAM van obrir divendres el cap de setmana de música que el festival Temporada Alta celebra al Palau de Fires de Girona. El certamen, que fa dos anys va recuperar el recinte firal com a escenari de grans concerts amb Antònia Font, repeteix enguany amb la nit de música urbana de divendres i ahir, amb Rigoberta Bandini.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents