'Ventdelplà' es retroba 20 anys després de l'estrena: "És bonic i fort veure com encara hi ha gent que mira la sèrie"
Vilarasau, Latre i Ulldemolins s'obren a fer un capítol "especial" d'homenatge amb el mateix equip d'aleshores
Maria Asmarat (ACN )
La icònica sèrie 'Ventdelplà' s'ha retrobat per retre homenatge als 20 anys de la seva estrena. Les actrius Emma Vilarasau, Georgina Latre i Mar Ulldemolins han protagonitzat aquest diumenge una conversa en el marc del Serializados Fest, on han revisitat alguns dels moments mítics i, sobretot, han reflexionat sobre els personatges de la Teresa, la Isona i la Mar. "És bonic i fort veure com encara hi ha gent que mira la sèrie", ha dit Latre. Davant més de 200 persones, les tres actrius s'han obert a fer un capítol "especial" d'homenatge a la sèrie, una mena de gran retrobament, amb una condició: que l'equip sigui el mateix que hi va haver aleshores. "L'equip humà era meravellós", ha assegurat Vilarasau.
La sèrie 'Ventdelplà', creada i escrita per Josep Maria Benet i Jornet, es va estrenar a TV3 el 14 de febrer de 2005 i, durant set temporades i més de 300 capítols, seguia la vida de Teresa Clarís (Emma Vilarasau), una dona de Barcelona que volia fugir d'una relació de maltractament i es traslladava al poble fictici de Ventdelplà (a la realitat Breda, un municipi de la comarca de La Selva) per refer la seva vida.
La sèrie s'emetia els dilluns i els dimarts al vespre per TV3 i va ser un èxit, amb una quota de pantalla d'entre el 25 i el 26% les primeres temporades. En el repartiment també hi havia noms com Carlos Cuevas (Biel), Ramon Madaula (David), Marc Cartes (Julià), Anna Barrachina (Nuri), Pep Cruz (Josep Monràs) o Boris Ruiz (Ramiro), entre altres.
Vilarasau celebra el retrobament
En el retrobament d'aquest diumenge, Vilarasau ha explicat que té "molts" records de la sèrie i ha celebrat poder tornar a coincidir amb algunes de les cares que la van acompanyar durant més de cinc anys de rodatge. "Quan va començar la Georgina era molt petita, era una adolescent, i s'ha fet tota una dona, tota una actriu", ha ressaltat. "Amb la Mar tenia poques seqüències, però va ser molt bonic trobar-la, tot són records de moments", ha afegit.
L'actriu ha revelat que durant aquests vint anys no ha remirat 'Ventdelplà, però ha assegurat que s'ha trobat gent que encara n'hi parla i ho veu "molt bonic". Preguntada per un possible retorn de la sèrie, l'ha descartat. "'Ventdelplà' ja s'ha fet", ha sentenciat. Ara bé, ha assegurat que "haurien de tornar" sèries, "totes les que es puguin fer". Sobre si s'hi veuria com a protagonista, ha indicat que, si la truquen, "evidentment".
"Nostàlgia" i "enyorança" per 'Ventdelplà'
Latre, que encarnava el personatge de l'Isona, la filla de la Teresa Clarís, ha assegurat que per a ella la sèrie va ser un "despertar la vida", tant a nivell vital com laboral, i ha qualificat Vilarasau de ser la seva "mare professional". "Professionalment vaig poder treballar amb gent que jo n'havia estat súper fan tota la vida", ha dit. També ha destacat la "nostàlgia" i "enyorança" que creu que hi ha ara cap a 'Ventdelplà'.
Entre les més de 200 persones que seien al teatre del CCCB també hi havia part de l'equip de la sèrie. Aquest ha estat l'element que han destacat les tres actrius per reclamar que es faci un capítol especial. "L'equip va ser molt important, van ser molts anys junts", ha dit Latre. "S'han fet retrobaments d'altres sèries i si poguéssim fer un retrobament de 'Ventdelplà, un capítol especial, ens ho passaríem meravellosament", ha agregat.
Revisió de la sèrie
Durant la sessió, moderada pel periodista Àlex Gutiérrez, les tres actrius han anat comentant alguns fragments de la sèrie que s'han projectat. Les tres han ressaltat la "humanitat" de les trames i han coincidit a dir que, si es fes avui dia, hi ha coses que "haurien de canviar". "No pot ser que a una dona se la redueixi a ser 'la mare de' o 'la dona de', tot i que la Teresa ja en tenia prou amb els problemes que això li donava", ha dit Vilarasau.
En la mateixa línia, Latre ha recordat que en el seu cas protagonitzava una història d'amor amb molta diferència d'edat que, de ben segur que avui en dia "es tractaria d'una altra manera". Hi ha coincidit Ulldemolins.
En la conversa, Ulldemolins (Mònica) ha explicat que per a preparar el seu personatge, la filla del ric del poble a qui un accident de cotxe deixava en cadira de rodes, va treballar amb l'Institut Guttmann. Així mateix, assegura que va sentir-se "molt responsable" perquè un tema d'aquestes característiques no s'havia tractat mai per TV3.
La trobada d'aquest diumenge s'ha emmarcat en el Serializados Fest, el festival de sèries de Barcelona, se celebra fins al 12 de novembre i enguany arriba a la dotzena edició. La cita es reparteix entre el CCCB, els cinemes Mooby Aribau i la Casa Seat i ha programat més de 50 projeccions i activitats, entre les quals hi ha xerrades i estrenes de sèries internacionals i nacionals.
