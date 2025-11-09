Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Festival de Cinema de Girona reconeix disset propostes

El certamen divideix els guardons en diferents categories: llargmetratge, documental, animació, webseries, videocreació i videoclip

La consellera Sílvia Paneque amb l’equip de «Societat Negra».

La consellera Sílvia Paneque amb l’equip de «Societat Negra». / Festival de Cinema de Girona

Redacció

Redacció

Girona

El Festival de Cinema de Girona va entregar els diferents premis en un acte celebrat a l’Auditori Josep Irla ahir a la nit. En la categoria de llargmetratges s’han reconegut vuit títols: Societat Negra (Ramon Térmens), que s’ha projectat per primer cop a la ciutat de Girona, The Girl without a Name (Nicolas Keitel), Pieces of a Foreing Life (Gaya Jiji), Espina (Daniel Poler), How Kids Roll (Loris Lai), Gunman (Cris Tapia), The Party’s Over (Antony Cordier) i Ladies (Mykaela Plotkin).

En la categoria de documentals s’han reconegut dos treballs: Milton Bituca Nascimiento (Flavia Moraes), i Lluc (Jordi Torra). Mentrestant, en l’apartat d’animació s’ha premiat The Applicant (Sam Orti i Irene Cubells Garcia), Honeymoon (Arthur Chays) i Don Quixote against the evil forces of hell (Guillaume Rieu i Ron Dyens). En la categoria de webseries han guanyat Slight Cracked The Triology (Jennifer Monk) i Esquetxes (Marc Rovira), en videocració s’ha premiat Left Behind (Yannis Karpouzis), i en videoclip Calvin Omari-Sosa (Pablo Ayala i Ana Wedfry). També s’han lliurat una vintena de mencions honorífiques.

