Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El projecte Micropobles a Escena apropa la dansa vertical als veïns i veïnes empordanesos

La mostra Gestos de cura, presentada a Pont de Molins, s’ha inspirat en la figura de les trementinaires, dones dels Pirineus que recollien i elaboraven remeis amb plantes medicinals

Una dona fent dansa vertical a la mostra Gestos de cura, a Pont de Molins.

Una dona fent dansa vertical a la mostra Gestos de cura, a Pont de Molins. / Atena Estudio

Joana Amat

Joana Amat

Pont de Molins

El Festival d'Arts Escèniques de l'Empordà (FASTT) torna a presentar, fora la seva programació i durant la tardor, Micropobles a Escena. Es tracta d'una creació artística que neix del treball comunitari de veïns i veïnes de micropobles de la zona. Avui, diumenge, el Forn de Calç de la Costa del Pont, de Pont de Molins (Alt Empordà), ha sigut l'escenari de 'Gestos de cura', un espectacle vinculat al Projecte Trementina de la Cia Berta Baliu. Es tracta d'una mostra de dansa vertical inspirada en la figura de les trementinaires, dones dels Pirineus que recollien i elaboraven remeis amb plantes medicinals.

El projecte ha ofert diversos tallers de moviment així com treballs coreogràfics en arbres o la recollida de sabers populars. S'han recuperat gestos quotidians com assecar herbes o preparar remeis casolans. Les sessions, basades en la creació col·lectiva, s'han estès al llarg de tot el mes d'octubre i part del mes de novembre, reunint prop d'una vintena de participants.

La dansa no hi entén d'edats

Des de l'organització, es celebra la participació d'un públic divers i actiu. Persones de més de 60 anys, veïns i veïnes dels pobles del FASTT, han volgut explorar la dansa vertical amb arnès, una disciplina que combina moviment aeri, suspensió i expressió corporal, mostrant que l’edat no és un límit per provar coses noves ni per experimentar amb el propi cos, sinó una oportunitat per seguir descobrint, creant i compartint.

Persones d'edats diverses durant un taller de Micropobles a Escena

Persones d'edats diverses durant un taller de Micropobles a Escena / Atena Estudi

L’exposició El secret de les pedres a Espolla

I el dissabte 8 de novembre, per complementar la mostra 'Gestos de cura', es va oferir l'exposició 'El secret de les pedres', a Espolla (Alt Empordà). Es tracta d'una proposta visual i sensorial, exposada al Sindicat d'Espolla, que fa un recorregut per la memòria, el territori i la transmissió de coneixements. L'exposició, a part de rebre visites al llarg del cap de setmana, també va acollir diverses escoles de la zones durant la setmana passada.

'El secret de les pedres' també posa el focus en la memòria de les dones trementinaires a través d'una instal·lació artística i documental, així com la instal·lació de materials orgànics, ceràmica, olors o objectes sorgits del procés de recerca del Trementina. Aquesta proposta convida el públic a endinsar-se en una atmosfera íntima per la natura, la saviesa popular i la resistència feminista. Així doncs, l'objectiu del projecte rau en la intenció de fer reconstruir la memòria de les dones trementinaires, gairebé oblidada, a través del llenguatge expositiu contemporani, segons explica la companyia.

Un festival reconegut amb el Premi Impulsa Cultura 2025

El FASTT - Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles ha estat reconegut amb el Premi Impulsa Cultura 2025 atorgat per la Fundació Catalunya Cultura, un guardó dotat amb 15.000 euros que distingeix iniciatives culturals transformadores arrelades al territori. Aquest reconeixement posa en valor la tasca del festival en la democratització de l’accés a la cultura, la revitalització dels micropobles i el suport a la creació contemporània, amb especial atenció a projectes de proximitat com Micropobles a Escena.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
  2. Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
  3. Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
  4. Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa
  5. Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
  6. Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
  7. Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
  8. Necrològiques del 8 de novembre de 2025

Suspès el Ceuta-Almeria a la mitja part per la mort d’un aficionat a la graderia

Suspès el Ceuta-Almeria a la mitja part per la mort d’un aficionat a la graderia

Marina Bassols trenca una sequera de dos anys guanyant l’Obert de Faro

Marina Bassols trenca una sequera de dos anys guanyant l’Obert de Faro

El projecte Micropobles a Escena apropa la dansa vertical als veïns i veïnes empordanesos

El projecte Micropobles a Escena apropa la dansa vertical als veïns i veïnes empordanesos

Els hospitals gironins registren 32 queixes per violència obstètrica des del 2022: «Per a ells dilatava massa lent, era divendres, volien marxar»

Els hospitals gironins registren 32 queixes per violència obstètrica des del 2022: «Per a ells dilatava massa lent, era divendres, volien marxar»

'Ventdelplà' es retroba 20 anys després de l'estrena: "És bonic i fort veure com encara hi ha gent que mira la sèrie"

'Ventdelplà' es retroba 20 anys després de l'estrena: "És bonic i fort veure com encara hi ha gent que mira la sèrie"

Cinquanta anys del manifest de les Gavarres,"un símbol de la relació harmònica entre la natura i la vida humana"

Cinquanta anys del manifest de les Gavarres,"un símbol de la relació harmònica entre la natura i la vida humana"

Els organitzadors del Catalunya i Palestina fan una crida a omplir l’Estadi Olímpic per enviar un missatge d’”esperança”

Els organitzadors del Catalunya i Palestina fan una crida a omplir l’Estadi Olímpic per enviar un missatge d’”esperança”

“Romanyam” supera les espectatives d'afluència i vendes de productes locals en la seva primera edició

“Romanyam” supera les espectatives d'afluència i vendes de productes locals en la seva primera edició
Tracking Pixel Contents