El projecte Micropobles a Escena apropa la dansa vertical als veïns i veïnes empordanesos
La mostra Gestos de cura, presentada a Pont de Molins, s’ha inspirat en la figura de les trementinaires, dones dels Pirineus que recollien i elaboraven remeis amb plantes medicinals
El Festival d'Arts Escèniques de l'Empordà (FASTT) torna a presentar, fora la seva programació i durant la tardor, Micropobles a Escena. Es tracta d'una creació artística que neix del treball comunitari de veïns i veïnes de micropobles de la zona. Avui, diumenge, el Forn de Calç de la Costa del Pont, de Pont de Molins (Alt Empordà), ha sigut l'escenari de 'Gestos de cura', un espectacle vinculat al Projecte Trementina de la Cia Berta Baliu. Es tracta d'una mostra de dansa vertical inspirada en la figura de les trementinaires, dones dels Pirineus que recollien i elaboraven remeis amb plantes medicinals.
El projecte ha ofert diversos tallers de moviment així com treballs coreogràfics en arbres o la recollida de sabers populars. S'han recuperat gestos quotidians com assecar herbes o preparar remeis casolans. Les sessions, basades en la creació col·lectiva, s'han estès al llarg de tot el mes d'octubre i part del mes de novembre, reunint prop d'una vintena de participants.
La dansa no hi entén d'edats
Des de l'organització, es celebra la participació d'un públic divers i actiu. Persones de més de 60 anys, veïns i veïnes dels pobles del FASTT, han volgut explorar la dansa vertical amb arnès, una disciplina que combina moviment aeri, suspensió i expressió corporal, mostrant que l’edat no és un límit per provar coses noves ni per experimentar amb el propi cos, sinó una oportunitat per seguir descobrint, creant i compartint.
L’exposició El secret de les pedres a Espolla
I el dissabte 8 de novembre, per complementar la mostra 'Gestos de cura', es va oferir l'exposició 'El secret de les pedres', a Espolla (Alt Empordà). Es tracta d'una proposta visual i sensorial, exposada al Sindicat d'Espolla, que fa un recorregut per la memòria, el territori i la transmissió de coneixements. L'exposició, a part de rebre visites al llarg del cap de setmana, també va acollir diverses escoles de la zones durant la setmana passada.
'El secret de les pedres' també posa el focus en la memòria de les dones trementinaires a través d'una instal·lació artística i documental, així com la instal·lació de materials orgànics, ceràmica, olors o objectes sorgits del procés de recerca del Trementina. Aquesta proposta convida el públic a endinsar-se en una atmosfera íntima per la natura, la saviesa popular i la resistència feminista. Així doncs, l'objectiu del projecte rau en la intenció de fer reconstruir la memòria de les dones trementinaires, gairebé oblidada, a través del llenguatge expositiu contemporani, segons explica la companyia.
Un festival reconegut amb el Premi Impulsa Cultura 2025
El FASTT - Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles ha estat reconegut amb el Premi Impulsa Cultura 2025 atorgat per la Fundació Catalunya Cultura, un guardó dotat amb 15.000 euros que distingeix iniciatives culturals transformadores arrelades al territori. Aquest reconeixement posa en valor la tasca del festival en la democratització de l’accés a la cultura, la revitalització dels micropobles i el suport a la creació contemporània, amb especial atenció a projectes de proximitat com Micropobles a Escena.
