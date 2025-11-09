Vic Moliner i Miquel Abras enceten els Concerts a Cegues
El cicle de recitals sorpresa en espais emblemàtics de Girona es posa en marxa amb quatre sessions a la Casa Masó i els Banys Àrabs
El músic i productor banyolí Vic Moliner i el cantautor bisbalenc Miquel Abras van obrir ahir a la tarda la setena edició dels Concerts a Cegues, el cicle d’actuacions sorpresa en espais emblemàtics de Girona.
Després d’haver exhaurit totes les entrades en poc més de 48 hores un cop anunciades les localitzacions d’enguany, el cicle gironí es va posar en marxa amb quatre sessions: dos concerts de Vic Moliner a la Casa Masó, en un format per a quaranta espectadors, i dos més als Banys Àrabs, amb una cinquantena d’assistents congregats -sense saber-ho, és clar- per veure Miquel Abras.
I és que la fórmula del cicle es repeteix any rere any, enguany per a 600 espectadors que, repartits en onze espais singulars de Girona, viuran dinou concerts de petit format, sense escenari ni equip de so per fomentar la proximitat amb el públic de la mà d’artistes que es revelen en el mateix moment d’iniciar el concert.
Avui, Sant Nicolau
Avui el cicle continua amb una sessió matinal a la capella de Sant Nicolau, una de les seus del Bòlit, el Centre d’Art Contemporani de Girona.
Durant els propers quatre caps de setmana de novembre, els Concerts a Cegues passaran també pels soterranis de la catedral, la Casa de les Arts, la Farinera Teixidor, el Mas Abella o la sala de plens de l’Ajuntament de Girona. n
