Carlos Ares, Barry B, Remei de Ca La Fresca i Dan Peralbo i el Comboi, primers noms de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit
El festival se celebrarà a l'escenari de la platja entre els dies 19, 20 i 23 de juny
Carlos Ares, Barry B, Remei de Ca La Fresca i Dan Peralbo i el Comboi actuaran a l'Ítaca Sant Joan 2026, que se celebrarà els dies 19, 20 i 23 de juny a l'escenari de la platja de l'Estartit. El festival, que aquest any ha sumat fins a 35.000 espectadors, comença a desvetllar el cartell de la propera edició. Com ja ha fet aquest estiu, l'Ítaca Sant Joan manté el mateix format, amb tres nits de concerts a la platja. L'organització destaca que, amb aquest primer avanç, al qual s'hi sumaran altres noms en les properes setmanes, l'Ítaca "confirma l'aposta per propostes emergents i escèniques amb caràcter, en una programació que combinarà experiència col·lectiva, qualitat artística i entorn".
El Festival Ítaca arrenca motors i aquest dilluns ha desvetllat els primers noms dels concerts que es faran per Sant Joan a la platja de l'Estartit. L'obertura serà el divendres 19 de juny amb dos dels grups més explosius de l'escena catalana.
D'una banda, repeteix Dan Peralbo i el Comboi, que aquest juny ja va actuar com a teloner d'Oques Grasses. La banda catalana, amb el seu directe contundent i desenfadat, presentarà el seu nou disc en terres empordaneses.
I de l'altra banda, Remei de Ca la Fresca, revelació de l'anyada alternativa catalana, oferirà un dels primers concerts després d'una aturada de gairebé mig any. La seva proposta transita entre el punk rural, la psicodèlia i la veu compromesa.
El dissabte 20 de juny, la Platja Gran de l'Estartit acollirà l'actuació de Carlos Ares, una de les veus més destacades del nou pop estatal. Ares que oferirà a l'Ítaca el seu únic concert a les comarques gironines. Després d'anys de trajectòria com a productor i compositor per a artistes de la nova escola pop, el gallec va debutar el 2024 amb 'Peregrino', un disc de pop alternatiu d'arrel folk que li va valer el Premi MIN a Millor Àlbum Pop. Ares desembarcarà a la Costa Brava amb 'La Boca del Lobo', el seu segon àlbum més personal amb una proposta sonora que beu del passat per projectar-se cap al futur.
Dimarts 23 de juny, la Gran Revetlla de Sant Joan tancarà el cap de setmana amb el concert de Barry B, un dels noms de la nova escena urbana que també oferirà el seu únic concert a comarques gironines. L'artista burgalès va catapultar-se amb l'EP 'Infancia mal calibrada' i ha fet col·laboracions amb Ralphie Choo, Aitana i Carolina Durante, entre d'altres. L'any passat va treure al mercat el seu primer disc, 'Chato', marcat per una proposta híbrida i experimental que desdibuixa gèneres: del R&B a l'electrònica ambiental, passant pel trap melòdic i les textures cinemàtiques.
Les entrades i abonaments per als concerts s'activaran ben aviat al web oficial (www.itacacultura.cat). L'organització ja avança que continuarà desvetllant nous artistes en les properes setmanes, amb l'objectiu de bastir "una nova edició que busca catapultar encara més el salt qualitatiu del 2025 i fer créixer encara més la seva comunitat". Ítaca, Cultura i Acció està organitzat per Link Produccions amb la col·laboració de diversos ajuntaments.
35.000 espectadors i 7 'sold out'
L'edició 2025 del Festival Ítaca va tancar amb un balanç de 7 'sold out' (dos d'ells, a l'Estartit) dels vuit dies de concerts organitzats amb aforament controlat, i amb un total de 35.000 espectadors repartits entre la vintena d'actuacions en vuit municipis de l'Empordà: l'Estartit, Calella de Palafrugell, l'Escala, Gualta, Corçà, Ullastret, La Pera i Palafrugell.
