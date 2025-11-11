La Fundació Valvi inaugura l'exposició "Trilogia" de l'artista Rosé Oliveras
L’exposició està formada per tres universos plàstics que formen part d’un mateix relat, on parla de memòria, intimitat o l’essència humana
L’artista gironina Roser Oliveras Oliver ha inaugurat aquest vespre a la Fundació Valvi de Girona l’exposició Trilogia, que desplega tres universos plàstics que formen part d’un mateix relat. La presentació es va dur a terme ahir, i va comptar amb una conversa entre l’artista i la periodista Mar Bosch Oliveras on es van acostar al procés creatiu i a les idees d’aquesta nova mostra. La mostra es podrà visitar fins al 3 de gener.
En aquest nou projecte, l’artista empeny la seva recerca en la tensió entre paisatge i escenari, viatge i memòria, dramatúrgia i retrat. El primer bloc -el viatge a Istanbul- obre un espai de descoberta i confrontació amb l’altre, la ciutat, la cultura, l’experiència. El segon, amb grans telons i escenes de vida nocturna, construeix un escenari on els personatges es mouen entre llums i ombres, artifici i intimitat. El tercer bloc -els petits retrats- redueix la gran escala al gest més pròxim, al rostre, a l’enigma humà.
El títol, Trilogia, suggereix aquesta estructura en tres temps, però també una idea de continuïtat i d’exploració de l’experiència humana des de diferents escales. En aquesta ocasió, el catàleg de l’exposició s’ha convertit en un llibre d’artista que reprodueix, a mida real, uns dibuixos inèdits que il·lustraven el viatge a Istanbul. Oliveras hi ha intervingut manualment, manipulant cada exemplar i convertint el llibre en una obra única, un espai més d’experimentació entre el paper i la pintura, entre el record i la matèria.
Amb una trajectòria consolidada i una presència constant a la vida cultural gironina, Roser Oliveras Oliver ha exposat des dels anys seixanta en nombrosos espais de la ciutat -les Sales de la Rambla, el Palau de Caramany, la Capella de Sant Nicolau- i també a Olot, Palafrugell, Salt, Blanes, Barcelona, Berlín, Suïssa i França. Formada en gravat a l’Escola de Belles Arts d’Olot i en pintura i dibuix a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Dibuix d’Alacant (1967) i la beca d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya (1985). La seva obra, d’una figuració expressiva i plena de vida, ha sabut transitar amb naturalitat entre la pintura, el gravat, la ceràmica o l’escultura. En totes aquestes disciplines, Oliveras explora la presència humana i el seu entorn amb una mirada lúcida, sensible i sovint irònica, on la dona és sovint protagonista i símbol de força i alhora fragilitat.
