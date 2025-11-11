Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fundació Valvi inaugura l'exposició "Trilogia" de l'artista Rosé Oliveras

L’exposició està formada per tres universos plàstics que formen part d’un mateix relat, on parla de memòria, intimitat o l’essència humana

La iauguració de l'exposició &quot;Trilogia&quot; de l'artista Roser Oliveras Oliver.

La iauguració de l'exposició "Trilogia" de l'artista Roser Oliveras Oliver. / Aniol Resclosa

Redacció

Girona

L’artista gironina Roser Oliveras Oliver ha inaugurat aquest vespre a la Fundació Valvi de Girona l’exposició Trilogia, que desplega tres universos plàstics que formen part d’un mateix relat. La presentació es va dur a terme ahir, i va comptar amb una conversa entre l’artista i la periodista Mar Bosch Oliveras on es van acostar al procés creatiu i a les idees d’aquesta nova mostra. La mostra es podrà visitar fins al 3 de gener.

En aquest nou projecte, l’artista empeny la seva recerca en la tensió entre paisatge i escenari, viatge i memòria, dramatúrgia i retrat. El primer bloc -el viatge a Istanbul- obre un espai de descoberta i confrontació amb l’altre, la ciutat, la cultura, l’experiència. El segon, amb grans telons i escenes de vida nocturna, construeix un escenari on els personatges es mouen entre llums i ombres, artifici i intimitat. El tercer bloc -els petits retrats- redueix la gran escala al gest més pròxim, al rostre, a l’enigma humà.

El títol, Trilogia, suggereix aquesta estructura en tres temps, però també una idea de continuïtat i d’exploració de l’experiència humana des de diferents escales. En aquesta ocasió, el catàleg de l’exposició s’ha convertit en un llibre d’artista que reprodueix, a mida real, uns dibuixos inèdits que il·lustraven el viatge a Istanbul. Oliveras hi ha intervingut manualment, manipulant cada exemplar i convertint el llibre en una obra única, un espai més d’experimentació entre el paper i la pintura, entre el record i la matèria.

Amb una trajectòria consolidada i una presència constant a la vida cultural gironina, Roser Oliveras Oliver ha exposat des dels anys seixanta en nombrosos espais de la ciutat -les Sales de la Rambla, el Palau de Caramany, la Capella de Sant Nicolau- i també a Olot, Palafrugell, Salt, Blanes, Barcelona, Berlín, Suïssa i França. Formada en gravat a l’Escola de Belles Arts d’Olot i en pintura i dibuix a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Dibuix d’Alacant (1967) i la beca d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya (1985). La seva obra, d’una figuració expressiva i plena de vida, ha sabut transitar amb naturalitat entre la pintura, el gravat, la ceràmica o l’escultura. En totes aquestes disciplines, Oliveras explora la presència humana i el seu entorn amb una mirada lúcida, sensible i sovint irònica, on la dona és sovint protagonista i símbol de força i alhora fragilitat.

TEMES

