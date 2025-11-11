L'arannà, Amaia Miranda i Aurora Bauzà i Pere Jou, al Rerelteló
El cicle de Porqueres oferirà una desena de propostes de novembre a abril
L'arannà, Amaia Miranda, Carmen Lancho i Aurora Bauzà i Pere Jou són alguns dels noms que passaran per la nova temporada del cicle Rerelteló, que manté la seva sensibilitat artística i vocació de descoberta. Entre el novembre i l'abril, el programa inclou deu propostes d’arts en viu que barregen dansa, teatre, circ i música.
La programació s'obrirà el 29 de novembre amb Jovent, de Mambo Project, un espectacle multidisciplinari que contrasta les vivències de joves i gent gran. El 5 de desembre, L’arannà presentarà Turmarí, una proposta sonora inspirada en la música popular d’Eivissa i Formentera.
Al gener serà el torn de La mecànica de l’infortuni de Clémentine & Lisard (17) i d'A beginning #16161D d’Aurora Bauzà i Pere Jou (30), una espectacular investigació sobre la veu, el cos i la llum.
Al febrer, hi actuaran Eudald Grabulosa, amb Núvol d’Oort (14) i La Bella Otero amb el monòleg en vers A fuego (27).
La programació continuarà el 6 de març Carmen Lancho, una artista emergent que, en poc temps ha col·laborat amb Rigoberta Bandini i acumula més de 100.000 reproduccions a Spotify. La seguiran Federica Porello (Vicini, 27 de març, dins el festival Això al Poble No li Agradarà), Amaia Miranda (Cada vez que te veo lo entiendo, 10 d’abril) i Vivian Friedrich, que tancarà el cicle el 24 d'abril amb Sklenka Melta, una fusió de dansa, acrobàcia, faquirisme i manipulació d'objectes.
El Rerelteló es complementa amb el programa +RET, que inclou tallers i activitats paral·leles per fomentar la participació i la connexió entre artistes i públic.
