Música
El llançanenc Fredrik Strand guanya el Premi Miquel Martí i Pol
El cantant va rebre el guardó per Dolça petxina, una versió musicada del poema És quan dormo que hi veig clar de J. V. Foix
Jordi Callol
Fredrik Strand va ser guardonat amb el primer premi de la divuitena edició del Premi Miquel Martí Pol a millor poesia musicada, en un acte que es va celebrar ahir dilluns 10 de novembre a la Casa Golferichs de Barcelona. Un reconeixement a l’obra Dolça petxina, una versió musical del conegut poema de J. V. Foix És quan dormo que hi veig clar.
Aquesta cançó, que encara no ha estat publicada a cap plataforma, és una havanera que el músic de Llançà explica que va compondre mirant el mar. Strand va presentar aquest tema directament al Certamen Terra i Cultura meravellant a un jurat que estava presidit per Lluís Llach i estava format per reconeguts noms de la cultura catalana com l’actriu Sílvia Abel, el sommelier gironí Josep Roca, el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, el poeta Eduard Escoffet i el copropietari del Celler Vall-Llach i enòleg, Albert Costa.
Aquest premi està dotat amb 3.000 euros, una escultura de Roser Oter i un seguit d'actuacions a la Festa Major de Lladó, de Porrera i al festival Barnasants del 2026.
En aquest concurs també s’ha premiat a Marc Parrot i al Quartet Brossa, que han quedat en segona posició per la cançó Vincles del poema de Joan Vinyoli. A més, també s’ha atorgat un accèssit a Ölivias per la cançó Desamor a partir del poema de Josep Maria Llompart.
El Certamen Terra i Cultura és una iniciativa de la Fundació Lluís Llach amb el suport del Celler Vall-Llach, la revista Enderrock, l’Ajuntament de Lladó, l'Ajuntament de Porrera, BarnaSants i Mallorca Literària.
