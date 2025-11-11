Martí Torras Mayneris guanya la primera semifinal del torneig de dramatúrgia del Temporada Alta
L'obra 'La mare postissa' relata la història d'una actriu a qui li demanen fer-se passar per la mare d'un home
Martí Torras Mayneris ha guanyat la primera semifinal del torneig de dramatúrgia del Temporada Alta amb 'La mare postissa'. L'obra, interpretada per Cesca Piñon i Clàudia Benito, explica la història d'una actriu a la qual li demanen fer-se passar per la mare d'un home per aconseguir que estigui més feliç per tal de superar l'entrevista d'un procés d'adopció. Torras Mayneris es va imposar al text escrit per Mertxe Aguilar. Titulat 'De bufons, fangs i cendres', narra la conversa entre dues dones que s'estan preparant per a la defensa d'un judici. El van interpretar Anna Moliner i Júlia Truyol. Torras Mayneris passa, per tant, a la final que se celebrarà el pròxim 1 de desembre a la sala La Planeta de Girona.
Després de quatre combats, Martí Torras Mayneris i Mertxe Aguilar s'han enfrontat en la primera semifinal del torneig de dramatúrgia del festival Temporada Alta. Ha estat aquest dilluns a la sala La Planeta de Girona. Torras Mayneris s'ha convertit, doncs, en el primer finalista.
El seu contrincant es decidirà dilluns vinent a la segona semifinal. Miquel Mas Fiol combatrà contra Iván Campillo. El guanyador es convertirà en el segon semifinalista. La final del torneig se celebrarà l'1 de desembre a La Planeta.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada