Rafa Sánchez de La Unión i El Kanka, a l’Auditori de Girona el 2026
També s’incorporen a la programació de l’any que ve el trio The Harlem Gospel Travellers, Galgo Lento i els suecs Lemon Squeezy
Rafa Sánchez de La Unión, The Harlem Gospel Travelers, El Kanka, Galgo Lento i Lemon Squeezy s’afegeixen a la programació de l’Auditori de Girona per al 2026. Les cinc noves incorporacions, dues en col·laboració amb el Black Music Festival i el Girona A Capella, se sumen a la seixantena llarga de concerts de músiques modernes i de clàssica que oferirà l’equipament fins al juliol.
El dissabte 17 de gener, la veu de La Unión, Rafa Sánchez, arribarà a la Sala Montsalvatge amb Biografía, un espectacle que recorre les cançons més emblemàtiques de la banda i les acompanya amb històries i records personals de més de tres dècades de trajectòria, a més d’una posada en escena audiovisual.
Inspirats per Beyoncé, admirats per Elton John i apadrinats per Eli Paperboy Reed, els novaiorquesos The Harlem Gospel Travelers oferiran en primícia a les comarques gironines les cançons del seu àlbum Rhapsody, nominat al Grammy. Serà el 18 de febrer, en una actuació coorganitzada amb Black Music Festival.
El divendres 20 de març, la Sala Montsalvatge acollirà l’actuació d’El Kanka, que tornarà a l’Auditori amb el seu setè disc, La calma.
Galgo Lento, l’alter ego del compositor i productor català Martí Galan, actuarà a l’Escenari Montsalvatge el 8 de maig, dins el cicle Descoberta.
Finalment, el 15 de maig, coincidint amb el festival Girona A Capella, tindrà lloc l’únic concert a l’Estat espanyol dels suecs Lemon Squeezy, actuals campions del món de Barbershop.
Les entrades pels nous concerts ja estan a la venda.
