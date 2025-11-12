Albert Serra, entre les estrelles del cinema que participaran en una audiència amb el papa Lleó XIV
El cineasta banyolí és un dels confirmats a la trobada amb el pontífex, juntament amb Cate Blanchet, Monica Bellucci o Gus Van Sant
Acostar l'Església a la cultura popular i fer dialogar la fe i la creativitat és el noble objectiu amb què el papa Lleó XIV es reunirà amb el bo i millor del cinema mundial. I entre ells, el cineasta banyolí Albert Serra. El director de Tardes de soledad i Pacifiction compartirà l'audiència d'aquest dissabte amb Cate Blanchet, Monica Bellucci, Spike Lee, Gus Van Sant o Emir Kusturica a la residència oficial del papa, el Palau Apostòlic, per "explorar les possibilitats que la creativitat artística ofereix a la missió de l'Església i a la promoció dels valors humans", segons el comunicat difós pel Vaticà.
Com a prèvia a l'acte, que forma part del Jubileu, el pontífex ha confessat la seva passió pel cinema revelant les quatre pel·lícules que el van enlluernar abans de la seva arribada a Roma en un breu vídeo a TikTok. La selecció de cintes preferides del primer papa estatunidenc de la història no és especialment original: Que bonic que és viure, el conte de Nadal de Frank Capra; el musical Somriures i llàgrimes, amb Julie Andrews en el paper d'una novícia a càrrec de set nen; Gent corrent de Robert Redford i La vida és bella de Roberto Begnini, que dirigeix i protagonitza la història d'un jueu en un camp de concentració nazi entestat en amagar la dura realitat al seu fill.
Dissabte el papa podrà parlar-ne i tornar a reivindicar el seu amor pel setè art amb nombroses personalitats italianes i internacionals del món del cinema. A la llista d'assistents confirmats també hi ha Giuseppe Tornatore, George Miller, Gaspar Noé o Marco Bellocchio.
