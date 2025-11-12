Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Albert Serra, entre les estrelles del cinema que participaran en una audiència amb el papa Lleó XIV

El cineasta banyolí és un dels confirmats a la trobada amb el pontífex, juntament amb Cate Blanchet, Monica Bellucci o Gus Van Sant

El director Albert Serra, en una imatge d'arxiu.

El director Albert Serra, en una imatge d'arxiu. / Europa Press

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

Acostar l'Església a la cultura popular i fer dialogar la fe i la creativitat és el noble objectiu amb què el papa Lleó XIV es reunirà amb el bo i millor del cinema mundial. I entre ells, el cineasta banyolí Albert Serra. El director de Tardes de soledad i Pacifiction compartirà l'audiència d'aquest dissabte amb Cate Blanchet, Monica Bellucci, Spike Lee, Gus Van Sant o Emir Kusturica a la residència oficial del papa, el Palau Apostòlic, per "explorar les possibilitats que la creativitat artística ofereix a la missió de l'Església i a la promoció dels valors humans", segons el comunicat difós pel Vaticà.

Com a prèvia a l'acte, que forma part del Jubileu, el pontífex ha confessat la seva passió pel cinema revelant les quatre pel·lícules que el van enlluernar abans de la seva arribada a Roma en un breu vídeo a TikTok. La selecció de cintes preferides del primer papa estatunidenc de la història no és especialment original: Que bonic que és viure, el conte de Nadal de Frank Capra; el musical Somriures i llàgrimes, amb Julie Andrews en el paper d'una novícia a càrrec de set nen; Gent corrent de Robert Redford i La vida és bella de Roberto Begnini, que dirigeix i protagonitza la història d'un jueu en un camp de concentració nazi entestat en amagar la dura realitat al seu fill.

Dissabte el papa podrà parlar-ne i tornar a reivindicar el seu amor pel setè art amb nombroses personalitats italianes i internacionals del món del cinema. A la llista d'assistents confirmats també hi ha Giuseppe Tornatore, George Miller, Gaspar Noé o Marco Bellocchio.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El problema de la Rosalía
  2. Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
  3. Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
  4. El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
  5. Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
  6. El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
  7. Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
  8. Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona

La sensibilitat social del Bàsquet Girona torna a Els Joncs

La sensibilitat social del Bàsquet Girona torna a Els Joncs

El subdelegat del Govern sosté que "ens agradaria parlar de la fi del campament del parc Central però segurament en vindran més"

El subdelegat del Govern sosté que "ens agradaria parlar de la fi del campament del parc Central però segurament en vindran més"

Albert Serra, entre les estrelles del cinema que participaran en una audiència amb el papa Lleó XIV

Albert Serra, entre les estrelles del cinema que participaran en una audiència amb el papa Lleó XIV

Josep Calbó, Albert Ruda i José Manuel Fernández-Real es presenten a les eleccions del rectorat de la UdG

Josep Calbó, Albert Ruda i José Manuel Fernández-Real es presenten a les eleccions del rectorat de la UdG

Miquel Berga: "Eileen O'Shaughnessy i George Orwell van anar de lluna de mel a la guerra"

Miquel Berga: "Eileen O'Shaughnessy i George Orwell van anar de lluna de mel a la guerra"

La UdG acull un projecte pioner sobre el futur de la democràcia

La UdG acull un projecte pioner sobre el futur de la democràcia

CCOO carrega contra el govern de Girona per modificar la VLT de càrrecs de la policia sense acord sindical

CCOO carrega contra el govern de Girona per modificar la VLT de càrrecs de la policia sense acord sindical

Les imatges del dispositiu per destapar fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de les comarques gironines

Les imatges del dispositiu per destapar fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de les comarques gironines
Tracking Pixel Contents