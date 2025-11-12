Literatura
Elisenda Solsona guanya el 22è premi Maria Àngels Anglada per la novel·la 'Mammalia'
L'escriptora, que ja havia estat finalista al premi Òmnium 2024 per aquest llibre, rebrà el guardó el pròxim 11 de desembre en un acte acadèmic a l'institut Ramon Muntaner de Figueres
Cristina Vilà Bartis
L'escriptora Elisenda Solsona ha estat reconeguda amb el 22è premi de narrativa catalana Maria Àngels Anglada a obra publicada per la seva novel·la Mammalia (Males Herbes), una distopia que navega entre el thriller i la ciència-ficció, que evoca atmosferes inquietants i un personatge, la Cora, que cerca la seva identitat amb el teló de fons d’una societat marcada pels problemes d’infertilitat i els dilemes ètics que se’n deriven. El guardó serà lliurat en el decurs d’un acte acadèmic de caràcter públic el pròxim 11 de desembre, a les sis de la tarda, a la sala d’actes de l’institut Ramon Muntaner de Figueres. Aquest guardó es va crear fa més de vint anys amb la voluntat de contribuir al foment de la literatura catalana, refermar la projecció cívica i cultural de l’Institut i enaltir la memòria de l’escriptora Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 - Figueres, 1999), que va ser professora del centre. En aquest sentit, i d’acord amb les bases del premi, Mammalia serà el curs vinent lectura obligatòria als grups de 4t ESO de l'institut figuerenc. Dotat amb 2.000 euros, el premi compta amb el suport de la família Geli-Anglada i amb el patrocini de l’Ajuntament de Figueres, així com amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l’Associació de Famílies del centre.
Entre altres aspectes, el jurat ha valorat que la novel·la d’Elisenda Solsona és un artefacte molt ben construït, que sap teixir enigmes i pistes que, a poc a poc, arrosseguen el lector; un llibre de lectura volgudament lenta, amb un estil molt acurat, que ens du a un desenllaç clarificador i inquietant. El jurat està presidit pel director de l’Institut, Quim Bruguera, i integrat per Mariàngela Vilallonga, en representació de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona; Mariona Seguranyes, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Figueres; Joan Manuel Soldevilla, catedràtic de Llengua castellana i literatura a Secundària, i professor de l’institut Ramon Muntaner; Daniel Genís, professor de Llengua catalana i literatura i Doctor en Filologia; Nati Vilanova, directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres; Dolors Garcia, en representació de l’AFA de l’Institut Ramon Muntaner; i Laura Roig i Idoia Guirao, alumnes de 2n de Batxillerat i membres del Club de Lectura del centre. El filòleg David Guixeras Olivet ha actuat com a secretari.
Elisenda Solsona se suma ara a una llarga i prestigiosa llista d'autors i autores que han rebut l'Anglada: Emili Teixidor (Pa negre, 2004), Carme Riera (La meitat de l’ànima, 2005), Joan D. Bezsonoff (Les amnèsies de Déu, 2006), Imma Monsó (Un home de paraula, 2007), Quim Monzó (Mil cretins, 2008), Joan Francesc Mira (El professor d’història, 2009), Màrius Carol (L’home dels pijames de seda, 2010), Sergi Pàmies (La bicicleta estàtica, 2011), Jaume Cabré (Jo confesso, 2012), Lluís Llach (Memòria d’uns ulls pintats, 2013), Rafel Nadal (Quan en dèiem xampany, 2014), Vicenç Pagès (Dies de frontera, 2015), Teresa Colom (La senyoreta Keaton i altres bèsties, 2016), Pep Puig (La vida sense la Sara Amat, 2017), Tina Vallès (La memòria de l’arbre, 2018), Joan-Lluís Lluís (Jo soc aquell que va matar Franco, 2019), Irene Solà (Canto jo i la muntanya balla, 2020), Miquel Martín i Serra (La drecera, 2021), Alba Dalmau (Amor i no, 2022), Ferran Garcia (Guilleries, 2023) i Laura Gost (Les cendres a la piscina, 2024).
