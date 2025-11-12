La Garrotxa estrenarà un festival de novel·la negra, Basalt
La primera edició se celebrarà del 28 al 30 de novembre a Sant Jaume de Llierca, Olot i la Vall d’en Bas i reunirà una vintena d’autors
La Garrotxa estrenarà un nou festival dedicat a la novel·la negra aquesta tardor. La primera edició de Basalt se celebrarà del 28 al 30 de novembre a Sant Jaume de Llierca, Olot i la Vall d’en Bas. La cita, impulsada per l’associació Litterae, vol acostar el gènere negre al públic garrotxí combinant debats, itineraris literaris, música en directe i propostes participatives. Comissariada pels escriptors Maribel Torres i Sebastià Bennasar, comptarà amb una vintena d’escriptors.
Les activitats s’obriran el 28 de novembre, al Centre Social El Sindicat de Sant Jaume de Llierca i inclouran una taula rodona sobre humor i novel·la negra amb Joan Carles Ventura, Miquel Aguirre i Pere Figueras, moderada per Anna Maria Vilallonga i un «combat de boxa» literària que enfrontarà Irene Solanich-Sanglas amb Sebastià Bennasar.
Dissabte 29 de novembre, la programació es traslladarà a Olot, amb epicentre a l’Orfeó Olotí i activitat als espais de La Canova i Can Xel. El col·loqui Dones que maten, amb Maribel Torres, Núria Martínez i Susanna Hernández; la taula rodona Caravanes, turisme rural i transició, amb Jordi Dausà, Biel Cussó i Sílvia Mayans o una passejada negra i un sopar negre seran algunes de les propostes del dia.
El festival clourà diumenge 30 de novembre a Can Trona, a la Vall d’en Bas, amb iniciatives com una sessió de True Crime amb Jacint Casademont i Jordi Grau; l’actuació de The Swing Cavaliers, i l’entrega del premi del festival, seguit d’una entrevista en directe a la persona guanyadora.
