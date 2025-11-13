Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El clown gironí Marcel Tomàs connecta passat romà i absurditats del present a la comèdia esbojarrada 'Un tal Cèsar'

L'obra, que s'estrena a Temporada Alta, se serveix de l'humor per reflexionar sobre les similituds de les dues èpoques

El clown gironí Marcel Tomàs reflexiona sobre les similituds entre passat i present en aquesta comèdia esbojarrada sobre l'antiga Roma / Quim Bahí / Temporada Alta

Xavier Pi / ACN

Salt

El clown gironí Marcel Tomàs connecta el passat romà amb les absurditats del present a la comèdia esbojarrada 'Un tal Cèsar'. L'obra arrenca amb la descoberta d'unes ruïnes que poden fer perillar la construcció d'un resort i planteja un viatge delirant que se serveix de l'humor per reflexionar sobre les similituds entre les dues èpoques. "És claríssim que hi ha un mirall amb els temps actuals, de falsos dictadors encoberts en una mena de democràcia", reflexiona Tomàs. Amb un estil 100% Cascai Teatre, 'Un tal Cèsar' combina humor, crítica, irreverència i ritme, i fa desfilar per damunt l'escenari personatges com Cleòpatra, Marc Antoni i, fins i tot, Astèrix. S'estrena aquest divendres a Salt en el marc de Temporada Alta.

