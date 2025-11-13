Els Amics de les Arts tancaran el Festival Ítaca 2026 a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell
El grup celebrarà els 20 anys de trajectòria a l'escenari de la Cantada d'Havaneres el 5 de juliol
Els Amics de les Arts seran els encarregats de tancar la 14a edició del Festival Ítaca de l'any que ve. Ho faran el 5 de juliol de 2026 a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell, a l'escenari de la popular cantada d'havaneres, en la que serà l'única actuació de la banda durant l'estiu amb entrades disponibles. El concert servirà per celebrar els 20 anys de trajectòria de la banda. Els Amics de les Arts se sumen així als primers artistes confirmats per l'organització: Dan Peralbo i el Comboi, Remei de Ca la Fresca, Carlos Ares i Barry B, que actuaran a la platja de l'Estartit entre el 19 i el 23 de juny en el marc de l'Ítaca Sant Joan 2026. Les entrades per a totes les propostes estan disponibles a la web del festival.
Després que el darrer concert del 2025 s'ajornés pel mal temps, l'Ítaca tornarà a tancar el festival a l'escenari de Port Bo, aquesta vegada amb la proposta de Els Amics de les Arts. El de Calella de Palafrugell serà l'única data d'aquest estiu a comarques gironines amb entrades disponibles.
L'acte de presentació del concert s'ha fet aquest dijous al matí a la mateixa platja de Port Bo, amb la participació de la regidora de Cultura de Palafrugell, Andrea Albizua, i el director del festival, Fran Arnau, que han destacat la "connexió natural entre la música del grup i l'esperit mediterrani de l'ÍTACA".
L'anunci del concert de cloenda arriba pocs dies després que el festival avancés els primers noms de l'ÍTACA SANT JOAN 2026, que se celebrarà del 19 al 23 de juny a la platja Gran de l'Estartit. En aquesta primera tanda s'han confirmat Dan Peralbo i el Comboi, Remei de Ca la Fresca, Carlos Ares i Barri B, una aposta per propostes "eclèctiques i amb caràcter propi" segons detalla el festival.
Edició del 2025 de rècord
L'edició 2025 del certamen va tancar amb un balanç de 35.000 assistents a la vintena d'actuacions que es van fer en vuit municipis empordanesos, set de les quals amb totes les entrades exhaurides. Unes xifres que fa que l'organització consideri que el festival "com una de les grans cites culturals de l'estiu al país".
Des de l'Ítaca destaquen "l’aposta per una programació curosa, diversa, amb preus populars i gran varietat estilística". A més, assenyalen la "forta presència d'artistes catalans i gironins, amb una fórmula que combina gran format i petits escenaris, territori i comunitat".
El festival Ítaca Cultura i Acció està organitzat per Link Produccions, amb el suport dels ajuntaments implicats i la complicitat d’un públic fidel que any rere any omple els escenaris del festival amb música, sentit i compromís.
