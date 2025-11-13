De les havaneres a la sardana: el repte de Les Anxovetes al Càntut
El grup gironí durà al festival de la cançó popular de Cassà de la Selva un repertori sardanístic coral arranjat pel compositor Xavi Molina amb algunes peces molt desconegudes
Les Anxovetes es mouen dins el món de l’havanera, tot i que en els més de deu anys que abasta la seva trajectòria han fet projectes molt diversos que els han dut a musicar contes o a publicar un àlbum íntegre de temes propis pensats en clau de dona. Ara, el Festival Càntut de Cassà de la Selva els ha permès endinsar-se de ple en el món sardanístic, i més concretament, en la sardana cantada.
El recital té per nom Sardanes cantades i l’interpretaran el diumenge dins el festival cassanenc a la plaça de la Coma. Serà una ballada sardanista amb una particularitat poc comuna: no hi haurà cobla, i estarà dirigida exclusivament pel ritme, les tres veus, la guitarra i el contrabaix del grup gironí. De fet, l’introit el farà el guitarrista Salva Gallego: «és molt bon xiulador i farà el refilet del flabiol», riu Tona Gafarot, membre del grup.
Aquest serà, potser, el concert més diferent del que estan habituats: «Hem sortit de la nostra zona de confort», assegura Gafarot, «quan ens ho van proposar, no ho vèiem gaire clar perquè és totalment desconegut per nosaltres, però ens ho van posar molt fàcil», explica. El repertori que faran està format per set sardanes, algunes de les quals molt reconeixibles com La Maria de les Trenes o L’Empordà. També cantaran La Puntaire, que té una lletra molt coneguda al món de l’havanera.
En canvi, les altres tenen lletres molt desconegudes pel públic sardanista. De fet, en dues de les composicions, La Pepa i Camí de la Masia, les lletres han estat recuperades a l’arxiu digital del Càntut, dins la seva missió de recollir cançons populars cantades.
Els arranjaments de totes les composicions les ha fet el músic i compositor blanenc Xavier Molina. «Ha sigut una peça clau, ha fet les partitures de les tres veus i dels instruments, nosaltres no hauríem sabut ni com posar-nos-hi», comenta la cantant. D’altra banda, una de les sardanes que Les Anxovetes interpretaran, El sereno, de Josep Coll Lligora, és un emblema del municipi i ha estat inclosa en el repertori a petició del grup dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva, que aquest any celebren el seu 50è aniversari.
La sardana consta de diverses parts, anomenades tirades, que són curtes o llargues i que s’estructuren en diversos compassos que es van repetint. «És un repte perquè és molt diferent del que hem fet fins ara, no estem acostumades a haver de cantar amb partitures perquè anem sempre d’oïda, i ens trobem que hem d’estar molt atents per no equivocar-nos amb les repeticions o en agafar malament el tempo», indica la cantant, que fa les veus greus.
La importància del ball
Gafarot té clar que serà un concert «diferent» al qual el grup està acostumat. «Estarem a mercè de la ballada, l’important passarà a la plaça, no a l’escenari: serà una ballada de sardanes oberta a tothom on Les Anxovetes hi posarem la música», subratlla.
La complexitat del repertori i el treball personal que els ha suposat aquest projecte fa que el grup es plantegi la possibilitat que això no es quedi en un únic concert: «no hi ha res tancat, però ens agradaria que no s’acabés aquí, potser fent un repertori variat amb havaneres i sardanes o potser una altra cantada, ens agradaria», subratlla.
Les Anxovetes ja havien fet un tastet del festival l’any 2021 dins del format Hostal Càntut, una proposta més orientada a les cantades d’hostals i tavernes. Aquest cop, però, hi entraran per la porta grossa, compartint cartell amb artistes i grups com Maria del Mar Bonet, Carles Sanjosé i Adrià Pujol; L’arannà: Terrae o Xabier Díaz&Adufeiras de Salitre, entre altres. El festival començarà demà i s’allargarà fins al mateix diumenge.
