Morgan, The Harlem Gospel Travellers i A Contra Blues, al Black Music Festival
El certamen comença a dibuixar la 25a edició, amb artistes com Gilipojazz o Las Panteras
El Black Music Festival comença a dibuixar la 25a edició, que se celebrarà del 6 de febrer al 22 de març amb la participació d'artistes com Morgan, The Harlem Gospel Travellers o A Contra Blues. A l'espera de fer pública la programació completa, el certamen de Girona i Salt ha anunciat avui els primers noms.
El 13 de febrer, la sala La Mirona de Salt acollirà el directe de Gilipojazz, que proposa una barreja singular de jazz, rock, funk, groove, metal i humor, i del cantant francès Sebah.
Com ja va anunciar aquesta setmana l'Auditori de Girona, coorganitzador del recital, l'equipament rebrà el 18 de febrer el trio The Harlem Gospel Travellers, per presentar Rhapsody, que els ha valgut la candidatura al Grammy.
El 20 de febrer, La Mirona tornarà a ser escenari del festival amb el concert de Las Panteras, acompanyades d'un artista convidat.
La programació també inclou la celebració del vintè aniversari d'A Contra Blues. La banda barcelonina, amb una trajectòria de dues dècades i més de 900 concerts a sales i festivals d'arreu d'Europa, actuarà el 27 de febrer al Centre Cívic Sant Narcís de Girona, en una vetllada que obrirà Last Livin'Souls.
Finalment, el 6 de març, Morgan farà parada a La Mirona dins de la gira Hotel Tour, amb què el grup presenta el seu quart disc d'estudi, Hotel Morgan.
Les entrades ja estan a la venda al web del festival.
