Banyoles acollirà una vintena de tallers dins la jornada "Els museus surten al carrer"
El parc de la Muralla acollirà activitats per fer un teatre d'ombres, mosques de Sant Narcís o bols de ceràmica, entre altres
La setena edició de la jornada "Els museus surten al carrer" tindrà lloc el diumenge 23 de novembre al parc de la Murall de Banyoles, que acollirà 24 tallers d'una vintena de museus de les comarques gironines. La proposta, que es podrà visitar entre les 11 h fins al es 14 h, vol apropar el patrimoni i els museus a les famílies a través de tallers creatius, vivencias i educatius.
La jornada oferirà tallers de temàtiques molt diverses, entre els quals eines i foc al poblat neolític de la Draga, mosques de Sant Narcís, escriptura ibèrica, una troballa misteriosa al Call, fer un teatre d'ombres, pintura romana, estudi d'una egagròpila, pesqueres de paper o un bol de ceràmica. A més, hi haurà un espai de joc per a infants de 0 a 3 anys i una petita mostra expositiva que permetrà conèixer la riquesa museística del territori. Com a activitat destacada, durant el matí es podrà gaudir del taller “Troba l’intrús!”: 26 caixes, cadascuna dedicada a un museu, amb quatre objectes a dins... però un d’ells no hi encaixa! Una proposta lúdica i participativa per descobrir curiositats i tresors dels museus gironins.
A més, enguany sumarà la participació d’entitats socials, com l’Associació Canaan Pla de l'Estany, que farà macrojocs per a Infants i tindran un punt d'informació de prevenció a les drogodependències.
