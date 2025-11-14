El flamenc de María Pagés fa de la paraula moviment a «De Scheherezade»
La «bailaora» torna aquest dissabte al festival Temporada Alta amb una relectura en clau flamenca dels contes de «Les mil i una nits»
El Teatre El Jardí de Figueres acull l'estrena a Catalunya d'un espectacle de gran format que explora la feminitat
La bailaora María Pagés torna aquest dissabte al festival Temporada Altaamb De Scheherezade, un espectacle que juga a convertir la paraula en moviment per parlar de la feminitat i rellegir en clau flamenca els contes de Les mil i una nits.
Nou anys després de la seva darrera visita al certamen, amb Yo, Carmen, la coreògrafa i el dramaturg El Arbi El Harti hi tornen amb una proposta que recull l’herència d’aquell espectacle, perquè és la història «d’una i de totes», asseguren.
En aquest cas, Xahrazad és «una figura acollidora, un personatge que convoca altres grans personatges femenins creats a través de la paraula», explica Pagés. Medea, Carmen o les poderoses dones del teatre de Federico García Lorca són algunes de les figures que emergeixen d’una dramatúrgia que busca reivindicar la paraula.
«La paraula està present a l’espectacle d’una manera molt natural, tant a través de la música com del moviment», assegura Pagés. Així, diu, per una banda El Harti ha creat «cant flamenc a partir de la poesia que envolta Xahrazad», interpretat per dues cantaores de generacions diferents, que «destil·len la dramatúrgia flamenca», i per l’altra, hi ha «la paraula dansada».
«Treballant tots aquests anys amb Maria Pagés he descobert que la paraula és moviment, als nostres espectacles ens importa com ella transforma les paraules que estan contingudes en el moviment, i quina capacitat té aquest per comunicar sensacions, valors i sentiments», afirma el dramaturg.
El Teatre El Jardí de Figueres acollirà l’estrena a Catalunya de De Scheherezade, una proposta de gran format que compta amb vuit bailaoras i sis músics en escena, interpretant música original signada per Rubén Levaniegos, Sergio Menem, David Moñiz i la mateixa María Pagés.
