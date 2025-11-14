L’Orquestra Mozarteum Salzburg obre diumenge la temporada d’Ibercamera
El cicle celebra enguany el vintè aniversari a l'Auditori de Girona
Ibercamera inaugura la temporada del vintè aniversari a l'Auditori de Girona aquest diumenge (sala Xavier Montsalvatge, 19.00) amb el retorn de l'Orquestra Mozarteum Salzburg, una de les institucions musicals més antigues d'Europa.
La formació austríaca estarà dirigida per Trevor Pinnok, i acompanyada per la jove Julia Hagen, una de les violoncel·listes més destacades del panorama internacional, que debutarà a Girona.
El programa del recital inclourà la Cinquena Simfonia de Beethoven, l'obertura de La flauta màgica de Mozart i el Concert per a violoncel i orquestra de Dvorak.
Fins al maig, Ibercamera comptarà amb noms com la Sinfonia Varsòvia amb Pinchas Zukerman, per primera vegada explorant la seva triple faceta de director, violinista i viola; la Gürzenich de Colònia dirigida per Andrés Orozco-Estrada, o el sopranista Bruno de Sa.
