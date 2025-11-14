Oques Grasses farà dos concerts més a l'Estadi Olímpic de Barcelona els dies 5 i 7 d'octubre
Les entrades per a les noves actuacions es posaran a la venda aquest dilluns a les dotze del migdia
Violeta Gumà Jaume (ACN)
Oques Grasses farà dos nous concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 5 i 7 d'octubre del 2026. La banda osonenca afegeix les cites a les anunciades aquesta setmana i escriu una pàgina inèdita en el món de la música catalana, comparable només a artistes de ressò internacional com Coldplay o Bad Bunny. Els nous concerts se sumen als que oferiran el 9 i 10 d'octubre, que han exhaurit les 110.000 localitats en vint minuts. La cua virtual ha arribat a tenir més de 180.000 persones en espera. Amb les quatre actuacions, la banda vol dir adeu a un públic fidel que ha respost de manera massiva. Les noves entrades es posaran a la venda aquest dilluns a les dotze del migdia.
El grup ha tornat a esgotar aquest divendres al migdia en qüestió de minuts les entrades del segon concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que farà el 9 d'octubre de l'any que ve. Dimecres ja havia venut totes les localitats per a la primera cita – el 10 d'octubre – en un temps rècord, 21 minuts. Avui ho ha fet en només 19.
La formació osonenca posarà així el punt final a més d'una dècada de trajectòria musical que els ha dut per escenaris d'arreu del país i de l'estranger. Aquest divendres al migdia ja constataven amb incredulitat la situació que vivien i obrien la porta a una nova data. "Això està sent una bogeria, pensarem la manera de poder-nos acomiadar de tothom", han dit en una publicació a Instagram, avançant que dirien "coses molt aviat".
"Venim a dir-te que això s'acaba"
Des del seu primer disc, 'Un dia no sé com', fins al celebrat 'Fans del sol', que els va dur a l'èxit amb cançons com 'In the Night' o 'Sta guai', passant pel seu últim treball, 'Fruit del deliri', estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas, el grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu. Els seus directes s'han caracteritzat per una connexió amb un públic transversal.
Feia mesos que s'especulava amb un adeu definitiu de la banda, nascuda el 2010 a Roda de Ter (Osona). Sis discs i una quinzena d'anys més tard, Oques Grasses s'ha convertit en un fenomen intergeneracional que ha actuat per escenaris i festivals de tot Catalunya, però també en l'àmbit internacional. Diumenge van confirmar que preparaven el final de trajecte amb un concert a l'Estadi Olímpic de la capital catalana el 10 d'octubre de l'any que ve. La resposta del públic va ser tan massiva que han hagut de sumar tres dates més al calendari.
"A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", publicaven diumenge passat a Instagram. "Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena".
"Esperem haver estat a l'altura", afegia el grup en la mateixa publicació, que ha fet un breu repàs de les "gires infinites", els crits dels fans, les "paraules boniques" que han rebut del públic i les llàgrimes. "No hi ha prou paraules per agrair-vos l'amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d'Oques Grasses", concloïen en el comunicat.
