Oques Grasses torna a esgotar en un temps rècord les entrades del segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona

La banda osonenca avança que buscarà la manera de poder-se "acomiadar de tothom"

Oques Grasses al Palau de Fires de Girona el 2024

Oques Grasses al Palau de Fires de Girona el 2024 / Aniol Resclosa / ANIOL RESCLOSA

ACN

ACN

Barcelona

Oques Grasses ha tornat a esgotar en pocs minuts les entrades del segon concert a l’Estadi Olímpic de Barcelona, previst pel 9 d’octubre de l'any que ve. Aquest dimecres el grup ja va vendre la totalitat de localitats per a la primera cita anunciada – el 10 d’octubre – en un temps rècord, poc més de vint minuts. Avui ho ha fet en només dinou. La formació osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera "com toca", davant de 110.000 persones, en una carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i de l'estranger. "Això està sent una bogeria, pensarem la manera de poder-nos acomiadar de tothom", han dit en una publicació a Instagram, avançant que dirien "coses molt aviat".

Des del seu primer disc, 'Un dia no sé com', fins al celebrat 'Fans del sol', que els va dur a l'èxit amb cançons com 'In the Night' o 'Sta guai', passant pel seu últim treball, 'Fruit del deliri', estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas, el grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu. S'ha i caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.

"A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en un missatge a Instagram fa uns dies. "Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", ha reflexionat el grup, que ha fet un breu repàs de les "gires infinites", els crits dels fans, les "paraules boniques" que han rebut del públic i les llàgrimes. "No hi ha prou paraules per agrair-vos l’amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d’Oques Grasses", asseguraven a través de les xarxes.

Vist per a sentència el judici als acusats de l'intent d'assassinat per motius racistes a Santa Coloma de Farners

Un home mata presumptament el seu pare a Barcelona i intenta suïcidar-se al metro

A Catalunya ja hi ha més mascotes que nadons: els experts alerten d'aquest canvi demogràfic

Agricultura espera ingressar "en pocs dies" l'avançament de les indemnitzacions per la dermatosi

Neix Moeve Fútbol Zone: la nova manera de viure el futbol

Cada quan has de canviar el calçat esportiu? Un experta revela aquest dubte

Entrades exhaurides per al Girona-Reial Madrid

Junts denuncia “l’abandonament” del tram sud de l’N-II i reclama reprendre el desdoblament

