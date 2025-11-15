Albert Serra parla amb Lleó XIV de la seva pel·lícula sobre el torero peruà Roca Rey
El pontífex alerta del declivi de les sales de cinema i reclama protegir el sector
Agències
El cineasta banyolí Albert Serra ha saludat aquest dissabte el papa Lleó XIV en una audiència amb el món del cinema al Vaticà i li ha parlat de la seva última pel·lícula sobre el torero peruà Roca Rey, tenint en compte la vida passada del pontífex al país andí.
“Ha estat molt bé, perfecte. Hi havia molta gent i no m’he pogut allargar, però li he dit que la meva última pel·lícula és sobre una estrella del Perú”, ha explicat en sortir de l’audiència en un dels passadissos del Palau Apostòlic.
Serra, que ha saludat breument el pontífex al final de la trobada, es referia a la seva pel·lícula Tardes de Soledad (2024), un documental que segueix la rutina del torero peruà Andrés Roca Rey i amb el qual va guanyar la Concha d’Or del 72è Festival de Sant Sebastià.
Un centenar de personalitats
En la trobada al Vaticà Lleó XIV ha rebut gairebé un centenar de personalitats del món del cinema, com les actrius Cate Blanchett i Monica Bellucci, actors com Viggo Mortensen o directors com Gaspar Noé, Spike Lee, Emir Kusturica o Marco Bellocchio, entre molts d’altres.
En el seu discurs, el pontífex nord-americà ha alertat que el sector del cinema està “en perill” per la “preocupant erosió” de les sales als barris de les ciutats, i ha instat a protegir-lo, alhora que ha encoratjat els creadors a abordar les “ferides del món”, com la violència, la pobresa, l’exili, la guerra o la soledat.
Albert Serra l'ha escoltat i, tot i qualificar el seu missatge com a “molt bo”, ha afirmat que no creu que el cinema estigui en perill.
“Aquesta part és la que menys m’ha interessat, encara que la gent ha aplaudit. Crec que el cinema no està en perill; al contrari, el veig més saludable que mai. Jo crec que és l’alternativa a tota la cosa audiovisual que fa infeliç la gent”, ha sostingut. I ha afegit: “El cinema a vegades et tortura una mica, a nivell de contingut, però al final et dona felicitat”.
El realitzador d’altres films com La mort de Lluís XIV (2026) ha apreciat “l’ambient misteriós” que es respira al Vaticà després d’assistir a l’audiència a la monumental Sala Clementina, però veu “difícil” rodar una pel·lícula sobre la figura del papa.
“És difícil perquè no et deixen rodar aquí… i si no és amb això, no té gaire sentit. Les coses han d’arribar espontàniament”, ha confessat en un passadís del Palau Apostòlic, on s’exposen milers d’antiquíssimes làpides.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Macroestafa immobiliària: un advocat gironí i cinc membres de la banda, en presó provisional
- Enriqueta Dalmau: «Al client l’has de tractar amb respecte; bon dia tingui, està servit?»
- La Bonoloto deixa més d'un milió d'euros a Girona
- Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
- Una denúncia a Figueres destapa una macroestafa immobiliària d'1,2 milions d'euros a tot l'Estat
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres