Arquitectura
Mas Marroch, un projecte únic de pedra seca i fusta fet amb tècniques tradicionals
La cúpula de fusta d'aquesta singular construcció, que la setmana passada va patir un incendi, va ser executada fa una dècada pel mestre artesà Max Rutgers
Cristina Vilà Bartis
El passat 4 de novembre, el mestre artesà Max Rutgers va llevar-se amb la trista notícia que s’havia declarat un foc a l’espai Àgora del Mas Marroch, a Vilablareix, amb la singular cúpula de fusta que ell havia executat fa deu anys. Aquell mateix dia va visitar el lloc amb l’arquitecte Oriol Roselló, responsable del projecte, i va veure com l’estructura de fusta havia aguantat. La seva voluntat seria desmuntar la cúpula tal com es va muntar per "salvar les parets de pedra seca sense fer-les malbé". És conscient que no serà una acció de rescat fàcil i els propietaris, els germans Roca, hauran de valorar-ho tot.
L’artesà, que té el seu taller a Pedret i Marzà des de l'any 2007, recorda que aquest va ser un projecte molt original i que l’arquitecte el va venir a buscar per fer-lo conjuntament quan tot just tenia la idea. "Vam anar fent reunions i, a poc a poc, definint el que havia de ser la cúpula afegint cadascun dels dos els seus ingredients i creant una obra molt original". El concepte de l’arquitecte era molt modern: l’únic edifici públic fet amb pedra seca i tècniques tradicionals, res de formigó ni segellat de silicones, tot fet amb pedra, fusta, tota del Montseny, fins i tot les teules, i una mica de metacrilat, una obra original. Cal destacar que els 26 metres de diàmetre i els 10 metres d’alçada de la cúpula descansaven sobre aquests murs de pedra seca. L’excepcional és que l’estructura se sostenia a si mateixa a través de puntes.
