Material del CCCB i documents inèdits de l’autor, retornen Bolaño a Blanes
‘Roberto Bolaño: El visitant del futur’, actualitza i potencia el llegat de l’escriptor xilè, alhora que en destaca la capacitat per anticipar algunes de les tendències de la literatura del segle XXI
Fns al 28 de març de 2026,la Casa Saladrigas de Blanes allotja una exposició única, que recorda Bolaño, l’escriptor xilè que es va fer seva aquesta ciutat de la Costa Brava. Roberto Bolaño: El visitant del futur, està organitzada per l’Ajuntament de Blanes amb el suport del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
La mostra es va inaugurar divendres, amb la presència de l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, el regidor de la biblioteca, Mario Ros; el comissari de l’exposició, Juan Insua; i familiars de Bolaño, entre ells la seva vídua Carolina López i el seu fill Lautaro Bolaño. També van assistir-hi regidors i regidores de l’Ajuntament, així com amics i seguidors de l’obra de l’autor.
El CCCB ha cedit part del material que compon l’exposició, completat amb documents inèdits de l’autor xilè lligat a Blanes, que encara no s’havien pogut veure públicament. L’exposició forma part dels actes per difondre l’obra de l’escriptor, aprofitant que la Biblioteca Comarcal ha passat formalment a denominar-se Biblioteca Roberto Bolaño.
El visitant del futur
L’origen de l’exposició l’hem d’anar a cercar el juliol de l’any passat, quan els hereus de Bolaño van recordar l’exposició que va acollir el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), l’any 2013 amb motiu del desè aniversari de la mort de l’autor: Arxiu Bolaño 1977-2003. Aquella exposició, que ja va ser comissionada per Juan Insua, va ser el punt de partida de la que ara es pot visitar a Blanes.
La nova instal·lació està basada en l’adaptació i reformulació de la part que l’exposició de Barcelona dedicava als anys en què va viure a Blanes, i durant els quals va escriure algunes de les obres que el van acabar consagrant com un dels grans escriptors del segle XXI. L’objectiu de l’exposició és actualitzar i potenciar el llegat intel·lectual i cultural de Bolaño, així com la seva extraordinària capacitat per anticipar algunes de les principals tendències de la literatura del segle XXI.
Part del material audiovisual inclòs en l’exposició prové d’obres especialment creades pel muntatge del CCCB. També s’ha potenciat l’enfocament conceptual i la necessitat d’incorporar nous documents de l’Arxiu Bolaño, així com documents inèdits vinculats a Blanes. Des de l’organització es considera que el muntatge contribuirà a fer que la ciutat esdevingui el pol d’atracció dels nombrosos seguidors amb què compta Roberto Bolaño a tot el món.
A l’exposició s’hi recull material relacionat amb obres com La Pista de Hielo, El Tercer Reich o Los detectives salvajes, així com textos manuscrits, cartes i discursos escrits per Bolaño.
Roberto Bolaño (1953-2003) és considerat avui com un dels grans autors de la literatura universal. Va néixer a Santiago de Xile i, després de viure en diversos països de Llatinoamèrica i Europa, va traslladar-se a Blanes amb la seva dona, Carolina López, l’any 1985. Des de llavors, Blanes va ser l’escenari vital de l’escriptor, i va viure-hi gairebé 20 anys.
Poeta, assagista i novel·lista, a Blanes va escriure la major part de la seva producció i va viure-hi l’època de plenitud de la seva obra. Deu anys després de la seva mort, l’Ajuntament de Blanes va homenatjar-lo organitzant diverses activitats i posant en marxa, entre altres projectes, la «Ruta Literària Roberto Bolaño», que ressegueix espais vitals de l’escriptor. La ruta, que es pot seguir en diversos idiomes, ha estat des de llavors un dels atractius turístics de Blanes.
Activitats commemoratives durant tot el mes de novembre
A banda de les tres exposicions que s’allotgen a la Biblioteca Roberto Bolaño, i la que a partir d’ara es poden visitar a Casa Saladrigas -de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de dijous a dissabte de 17 a 20 h-, els actes commemoratius continuaran la setmana vinent. El divendres 21 de novembre, l’editorial Alfaguara ha organitzat una Taula Rodona sobre Roberto Bolaño, en la qual intervindran reconeguts escriptors.
Quatre dies més tard, el dimarts 25 de novembre, es farà una Lectura Popular de l’obra La pista de hielo, l’argument de la qual transcorre en un anònim poble de la Costa Brava farcit de versemblances amb indrets i persones reals de Blanes. Hi podrà participar tothom qui vulgui, i les inscripcions es fan a la mateixa biblioteca.
Els actes commemoratius es tancaran el dissabte 29 de novembre amb una performance a càrrec del grup de Teatre El Mirall.
