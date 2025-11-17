Girona ho fa diferent: l’Auditori Palau de Congressos converteix la ciutat en un lloc estratègic pels esdeveniments i adaptat per a tothom
Un dels motors més dinàmics per a l’economia i el teixit social, amb un impacte positiu i tangible al territori
Quan parlem de Girona, la majoria de vegades el pensament ens porta de forma inevitable al Pont de Pedra, a la Catedral o, en el cas de l'àmbit cultural, a la programació musical de l'Auditori Palau de Congressos de Girona. Però la veritat és que, més enllà de la música, també és un dels motors més dinàmics de l’economia i el teixit social de la ciutat.
Des d’aquest equipament s'està fent una feina imprescindible que permet posicionar la ciutat com una destinació referent en l’àmbit congressual, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Amb un objectiu que no es centra només en omplir sales, garantint que els esdeveniments que s’acullen generin un impacte positiu i tangible, aportant valor per a la ciutat, ja sigui en la vessant econòmica com en la social.
Molt més que un recinte
L’Auditori Palau de Congressos de Girona va més enllà en la seva activitat i el que ofereix a la ciutadania en termes d’actuació i repercussió social. Alineats amb les directives de l'OMT i dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), posen el focus en garantir que el coneixement científic i acadèmic es transfereixi directament a la gent de casa. És una manera de fomentar l’orgull local, fent que els gironins percebin aquests congressos com un avantatge directe i no com una activitat aliena.
A partir d’experiències com el Congrés d’Emergències Mèdiques de l’any 2019, que ja va proposar un simulacre de salvament ciutadà, s’ha desenvolupat una metodologia pròpia i estructurada, basada concretament a fer que els congressos generin un impacte real i positiu per a la població. D’aquesta manera, l’Auditori Palau de Congressos de Girona ofereix també tallers gratuïts com el de prevenció de caigudes per a la gent gran, de voluntats anticipades o de prevenció en malalties cardiovasculars. Un seguit d’iniciatives que marquen part del segell propi d’aquest equipament.
A més, el fet d’estar situat a una ciutat mitjana aporta un avantatge únic, ja que permet una relació molt més directa i fluida amb les institucions del territori, i també amb les de fora. La col·laboració del Girona City Convention Bureau amb hospitals, el tercer sector, la UdG i centres d'investigació com l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és clau per poder dur accions com les que s’han pogut veure fins ara: xerrades obertes a la ciutadania sobre "La càries dental es pot prevenir" o "Mites dels medicaments" , o tallers pràctics de reanimació cardiopulmonar adreçats a escoles. Aquest model ha estat reconegut fins i tot fora de Catalunya, i Girona ha exercit de ciutat pilot en un projecte europeu de l'Spain Convention Bureau.
Els fonaments d’un equipament de referència
Per mantenir la seva competitivitat a escala internacional, l’Auditori Palau de Congressos de Girona s'assenta sobre dos eixos cabdals més. D’una banda, hi ha la sostenibilitat, entesa com un projecte viable i amb recorregut a llarg termini. Amb iniciatives, com millorar l’eficiència energètica i la gestió de residus, que defineixen accions que aporten valor i la responsabilitat social, gestionant recursos de forma eficient, seleccionant productes de km0, fins a la reducció de paper en les produccions.
D’altra banda, està l’accessibilitat, un compromís ferm per garantir una experiència satisfactòria per a tothom. Des de senyalització tàctil fins els sistemes de bucle magnètic en auditoris i sales, el que permet facilitar l’audició a les persones amb dificultats auditives.
Més presència i un 2026 de grans esdeveniments
Aquesta activitat constant es reforça a nivell professional global. Des del 2024, l’Auditori Palau de Congressos de Girona té presència a la Junta de l’Associació de Palaus de Congressos Espanyols (APCE), una fita que permet intensificar la feina al mercat estatal i consolidar la seva marca.
La confiança en aquest model es tradueix en una potent agenda de futur. De fet, l’any 2026 l’equipament serà la seu de grans congressos que portaran experts de matèries ben diverses a la ciutat. Entre els destacats, hi ha el 53rd ECTS Congress Girona (abril de 2026) que aplegarà vuit-cents assistents de més de 25 països en l’àmbit musculoesquelètic, o el Congrés Sociedad Española de Psicologia Clínica (maig de 2026) amb més de nou-cents psicòlegs. També hi ha cites importants com la 42nd Annual Scientific Meeting ESMRMB 2026, un congrés, que es celebrarà al setembre, a càrrec de la societat europea de ressonància magnètica; i la IADPSG Conference 2026, una conferència que serà a l’octubre sobre la diabetis en l’embaràs.
L’Auditori Palau de Congressos de Girona és, per tant, un equipament que acull esdeveniments per a l’intercanvi d’experiències i la difusió de coneixements i l’impacte econòmic al territori, però ho fa amb un valor afegit, un compromís amb el llegat, per tal de que les societats científiques i mèdiques deixin un impacte positiu a la ciutadania i la societat en general.
