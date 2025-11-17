La Diputació de Girona adjudica un concurs de venda de llibres per a escoles a una empresa d'inversions de Barcelona
El sector mostra el seu malestar, mentre que la institució defensa que el procediment s'ha fet atenent a la normativa
Malestar entre el sector llibreter de Girona després que la Diputació hagi adjudicat un concurs per vendre llibres que han d'anar a les escoles de la ciutat a una empresa d'inversions de Barcelona. Des del Gremi de Llibreters consideren que falta "sentit comú" a l'hora de fer els plecs de condicions i recorden que la llei assenyala que cal afavorir les petites i mitjanes empreses. Des del gremi consideren que "no té cap sentit" que una empresa d'inversions guanyi un concurs de venda de llibres i proposen aplicar clàusules com l'assessorament o facilitats en la reposició per assegurar que siguin professionals els qui guanyin el concurs. Des de la Diputació, però, deixen clar que el procés s'ha fet atenent a la normativa.
El concurs és referent al programa 'Sigues tu' de la Diputació de Girona i es tracta d'una adjudicació amb un cost aproximat inicial al voltant de 6.000 euros. Segons explica el Gremi de Llibreters, l'adjudicatari ha estat l'empresa Catcom Consulting amb seu a Barcelona que, tal com figura a la seva pàgina web, res té a veure amb el món del llibre.
De fet, Catcom Consulting, és una companyia que a internet es promociona com una empresa especialitzada en "oferir al mercat alternatives estratègiques d'inversió". També es defineixen com una companyia amb una "vasta experiència a nivell nacional i internacional, en el complex entorn dels negocis".
Des del gremi expliquen que totes les empreses que han participat en el procés -llevat d'una que "va fer una cosa que no podia fer"- van quedar empatades en el preu. Això es deu a que el cost del llibre està fixat per llei i el descompte màxim permès és d'un 15%. Per això, totes les empreses, entre les quals almenys tres llibreries de Girona, van presentar van quedar empatades.
El que ha fet decantar el concurs en favor de l'empresa d'inversions és el fet que té en plantilla personal amb discapacitat, un fet que, assegura el sector, "passa sovint".
El secretari tècnic del Gremi de Llibreters, Marià Marín, assenyala que "més enllà que sigui legal, és una perversió del sistema" i lamenta que no s'hagi optat per fer un contracte menor directament a les llibreries de Girona sense publicitat o, almenys, exigint qualitats tècniques que permetin a les llibreries aspirar a guanyar el concurs. En aquest sentit, Marín recorda que la llei contempla la possibilitat de no obrir a totes les empreses i limitar-ho a demanar tres pressupostos diferents i escollir.
"Nosaltres posem en valor l'ofici. A ningú se li acudiria que en una qüestió de seguretat alimentària es presentés algú que no es dediqués a això", assenyala el secretari del gremi, que reclama que en els concursos l'aspecte tècnic ha de tenir el mateix pes que el preu, que en el cas dels llibres sempre serà el mateix per a tothom, atès que la llei fixa que no hi ha preu lliure.
A més, Marín demana que es facin plecs de condicions que permetin donar punts als professionals del ram. A tall d'exemple, proposa que es valori una menor petjada ecològica. Com que la normativa fixa que totes les empreses de l'espai Schengen es poden presentar a un concurs públic, el fet que sigui una llibreria de Girona reduiria la petjada i per tant podria guanyar.
També demana que es tinguin en compte qüestions com l'assessorament o la rapidesa en les reposicions per evitar que guanyin empreses "que no es dediquen a la venda de llibres" com el cas de Catcom Consulting. Amb tot, Marín ha deixat clar que estudiaran el cas tal i com fan "amb tots els concursos públics".
Un procés correcte
Des de la Diputació de Girona, però, defensen que el procés s'ha fet de manera correcta i atenent a la normativa. En un comunicat, l'ens assegura que s'ha "analitzat a fons l’expedient administratiu i es constata que l’empresa compleix amb tots els requisits que determina la Llei 9/17 de Contractes del Sector Públic per ser adjudicatària d’aquest subministrament".
A més, afegeixen que el que digui a la pàgina web de l'empresa, en referència a la seva activitat en les inversions, "no té ni pot tenir cap incidència en una contractació administrativa".
