Sidonie, Cupido i Hoonine s'afegeixen al cartell de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit
També actuaran a la platja Gran grups ja anunciats com Remei de Ca la Fresca, Carlos Ares o Dan Peralbo i el Comboi
Sidonie, Cupido i Hoonine s'agefeixen al cartell de l'Ítaca Sant Joan del 2026. El festival empordanès continua desplegant els artistes que passaran per la platja Gran de l'Estartit els dies 19, 20 i 23 de juny. Fins ara, s'havien anunciat les actuacions de Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi, Carlos Ares i Barry B. El torn dels barcelonins Sidonie serà el divendres 19 i presentaran el seu últim àlbum 'Catalan Graffiti'. L'endemà, la murciana Hoonine tornarà al festival amb el seu EP 'Una foto al Sol'. I Cupido serà un dels protagonistes de la revetlla de Sant Joan. Els organitzadors destaquen que, amb aquest nou avançament, el festival "referma l'aposta per les propostes emergents i escèniques amb caràcter".
El festival Ítaca, Cultura i Acció continua revelant els artistes que protagonitzaran l'edició del 2026. Una de les propostes estrella del certamen és l'Ítaca Sant Joan, que se celebrarà els dies 19, 20 i 23 de juny a la platja Gran de l'Estartit. Fins ara, s'havien anunciat els grups Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi, Carlos Ares i Barry B.
Aquest dilluns, els organitzadors han afegit més noms al cartell. D'una banda, els barcelonins referents de l’indie rock Sidonie, que actuaran la nit del divendres 19 de juny, juntament amb Remei de Ca la Fresca i Dan Perlabo i el Comboi. La banda arribarà al Baix Empordà després de presentar el seu primer treball íntegrament en català, 'Catalan Graffiti', amb temes com 'Sé' o 'Et puc odiar molt més'.
L'endemà, serà el torn de la murciana Hoonine, l'alter ego de Carmen Alarcón, teclista de Viva Suecia. L'autora, productora i multiinstrumentista tornarà al festival "després de convertir-se en una de les veus imprescindibles de la música alternativa estatal, gràcies a un univers sonor que combina sensibilitat emocional amb pulsacions electròniques"; segons destaquen en un comunicat els organitzadors.
Pel que fa a Cupido, actuarà durant la revetlla, el dimarts 23 de juny, compartint escenari amb Barry B. El projecte format per Pimp Flaco i la banda Solo Astra "promet convertir la nit del 23 en una festa irrepetible davant les Medes", asseguren els impulsors del festival.
Els organitzadors afegeixen que, amb aquest nou avançament, es referma l’aposta del festival per "propostes emergents i escèniques amb caràcter, en una programació que combina experiència col·lectiva, qualitat artística i entorns privilegiats". Les entrades i abonaments per als concerts s’activaran "ben aviat" al web oficial de l'Ítaca.
L’edició 2025 del Festival ÍTACA va tancar amb un total de 35.000 persones que van assistir a la vintena d'actuacions que es van programar en vuit municipis de l'Alt i el Baix Empordà (l’Estartit, Calella de Palafrugell, l’Escala, Gualta, Corçà, Ullastret, la Pera i Palafrugell).
