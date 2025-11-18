La cantautora Amaia Miranda presentarà a l'Auditori de Girona el seu nou disc
"Cada vez que te veo lo entiendo" fa un gir cap a l'experimentació després de dos treballs en directe
La guitarrista i compositora Amaia Miranda presentarà el seu nou disc a l'Auditori de Girona aquest diumenge a les 18 h, a l'Escenari Montsalvatge. L'artista basca oferirà les noves cançons de Cada vez que te veo lo entiendo dins el cicle "Descoberta".
Guitarrista i compositora, Amaia Miranda construeix paisatges sonors íntims, oberts a l’escolta i al silenci. El seu tercer treball, Cada vez que te veo lo entiendo, és un disc nascut del joc i l’aprenentatge, un gir cap a l’experimentació després de dos treballs en directe. Amb Nacho Mur a la producció, l’artista s'ha endinsat en un procés creatiu obert, des del plaer de fer música com una forma d’artesania. Un disc d’amor en totes les formes: cap a la mare, les amigues, la llengua, la música i els referents. Un amor senzill, salvatge i inspirador.
Enganxada a una guitarra des de nena, Amaia Miranda hi ha establert un vincle profund; des d’aquí crea, toca i canta la seva música que transporta a un univers de calma, bellesa i sensibilitat. Nascuda a Bilbao, el 1993, als 17 anys es va traslladar a Barcelona per estudiar guitarra clàssica a l’ESMUC i formar-se posteriorment en guitarra moderna i flamenca al Taller de Músics.
A més del seu projecte personal, Miranda ha produït recentment artistes com Luisa i el Mar o Mariana i els últims anys ha acompanyat durant les gires a artistes com Christina Rosenvinge, Gorka Urbizu o Amaia Romero, entre d'altres. Després dels seus dos primers àlbums, Cuando se nos mueren los amores i Mientras vivas brilla (Vida Records, 2022 i 2024), ara arriba una nova entrega que dona forma a un paisatge sonor íntim i poètic.
L'artista l'oferirà en directe per primera vegada a l'Escenari Montsalvatge acompanyada de Nacho Mur a la guitarra elèctrica, acústica, mandolina i cors. Un concert en el marc del segell Compromís Creació, que compta amb la coproducció de La Marfà - Centre de Creació Musical i Cases de la Música.
