Els Ocine de Blanes tindran la primera sala 4D E-Motion de Girona
Aquesta nova tecnologia permet veure pel·lícules amb efectes d’aigua, aire i olors, moviment a les butaques, tremolors o centelleig de llum
La primera sala de la província de Girona amb la innovadora tecnologia 4D E-Motion s’estrenarà als Ocine de Blanes el mes que ve. D’aquesta manera els espectadors podran gaudir de les pel·lícules com no ho havien fet mai abans, vivint cada escena al màxim gairebé com si hi fossin a dins. Aquesta novetat tecnològica ofereix múltiples possibilitats, com ara efectes d’aigua, aire i olors, moviment a les butaques, tremolors o centelleig de llum.
Aquesta serà la quarta sala equipada amb 4D E-Motion del circuit Ocine (les altres són a Vigo i a Tarragona (2), i la iniciativa forma part de la voluntat de l’empresa gironina per potenciar els seus equipaments, en aquest cas, el de La Selva, que també acull molts espectadors del Maresme. S’està adaptant la reforma a la sala 1 de l’equipament, que passarà de 208 butaques a 104 per tal de donar cabuda a tots els elements necessaris. A banda dels efectes de la tecnologia 4D E-Motion el cinema també estarà equipat per projectar films en 3D, augmentant les sensacions dels espectadors. L’empresa ja va ser pionera a instal·lar aquest sistema a la península el juny de 2024 a Tarragona perquè abans només existia a les Canàries.
La particularitat d’aquest sistema, apte per a tots els públics, és que les butaques es mouen i vibren, es poden rebre cops d’aire (amb ràfegues segons la força de l’acció), aigua (amb polvoritzacions per a fer-nos més protagonistes de la pel·lícula), aromes (amb essències que fan créixer les sensacions) i efectes de llums (llampecs de llums intel·ligents que traspassen la pantalla i cobreixen de color la sala). Les entrades per veure les pel·lícules en aquestes condicions tenen un increment de preu respecte les que es projectes en sales convencionals. Un dels títols que es podrà veure el mes que ve a la nova sala és Avatar, fuego y cenizas, la nova pel·lícula de la saga creada per James Cameron. S’estrena el 19 de desembre.
L’exhibidora Ocine, gestionada des de Girona per la família Agustí, és la tercera cadena d’exhibició més important d’Espanya i la primera i gairebé única amb capital totalment espanyol. Disposa de 28 complexos que representen més de 250 pantalles repartides per tot l’Estat. Les últimes sales que han obert han estat a Vigo (2025) i Lleida (desembre de 2024). A França Ocine hi té dos complexos més. A les comarques gironines l’empresa gestiona sales a Girona, Platja d’Aro i Blanes. Amb l’obertura a Lleida l’any passat Ocine està present a les quatre províncies de Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta