Tots els detalls sobre la gira de Rosalía i el ‘Lux Tour 2026’: Dates dels concerts a Barcelona, prevenda i entrades

Rosalía ha anunciat quatre dates al Palau Sant Jordi

Rosalía

Rosalía / Gtres

Jordi Bianciotto

Barcelona

Rosalía ha anunciat les dates de la seva esperada gira, el ‘Lux Tour’, per al 2026. Es tracta de 42 dates repartides per tot el món de març a setembre. El primer concert serà a Lió i l’últim a Puerto Rico, a San Juan. La catalana farà vuit concerts a Espanya, quatre a Madrid i quatre més a Barcelona.

Les dates per als concerts a Madrid, que se celebraran al Movistar Arena, són el 30 de març, i l’1, 3 i 4 d’abril. A Barcelona, la catalana actuarà al Palau Sant Jordi el 13, 15, 17 i 19 d’abril.

La gira mundial començarà a França i recorrerà mig Europa, Estats Units i part de l’Amèrica Llatina, amb parades a Berlín, Londres, Lisboa. Als Estats Units, Rosalía actuarà en 11 ciutats, de Miami a Boston.

Les entrades per als concerts del 30 de març (Madrid), 1 d’abril (Madrid), 13 d’abril (Barcelona) i 15 d’abril (Barcelona) sortiran a la venda el dijous 11 de desembre a les 10.00 h a tiketmaster.es mentre que les entrades per als concerts del 3 d’abril (Madrid), 4 d’abril (Madrid), 17 d’abril (Barcelona) i 18 d’abril (Barcelona) estaran disponibles a partir del dijous 11 de desembre a les 11.00 h en el mateix punt de venda.

Segons ha informat LiveNation, la venda d’entrades serà escalonada, és a dir, hi ha dues hores establertes per comprar-les: les 10.00 h i les 11.00 h segons data i ciutat.

Per als concerts de Rosalía al Movistar Arena de Madrid:

  • Les entrades per als concerts del 30 de març i 1 d’abril sortiran a les 10.00 h del’11 de desembre.
  • Les entrades per als concerts del 3 i 4 d’abril sortiran a les 11.00 h de l’11 de desembre.

Per als concerts de Rosalía al Palau Sant Jordi de Barcelona:

  • Les entrades per als concerts del 13 i 15 d’abril sortiran a les 10.00 h de l’11 de desembre.
  • Les entrades per als concerts del 17 i 18 d’abril sortiran a la venda a les 11.00 h de l’11 de desembre.

Aquestes són totes les dates del tour:

ROSALÍA: LUX TOUR 2026

16 de març – Lió, França – LDLC Arena

18 de març – París, França – Accor Arena

20 de març – París, França – Accor Arena

22 de març – Zuric, Suïssa – Hallenstadion

25 de març – Milà, Itàlia –Unipol Forum

30 de març – Madrid, Espanya – Movistar Arena

1 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena

3 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena

4 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena

8 d’abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 d’abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi

15 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi

17 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi

18 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi

22 d’abril –Amsterdam, Països Baixos – Ziggo Dome

27 d’abril – Anvers, Bèlgica – AFAS Dome

29 d’abril – Colònia, Alemanya – Lanxess Arena

1 de maig – Berlín, Alemanya – Uber Arena

5 de maig – Londres, Regne Unit – The O2

4 de juny – Miami, EUA EUA. – Kaseya Center

8 de juny – Orlando, EUA. – Kia Center

11 de juny – Boston, EUA EUA. – TD Garden

13 de juny – Toronto, Canadà – Scotiabank Arena

16 de juny – Nova York, EUA EUA. – Madison Square Garden

20 de juny – Chicago, EUA EUA. – United Center

23 de juny – Houston, EUA. – Toyota Center

27 de juny – Las Vegas, EUA. – T-Mobile Arena

29 de juny – Los Angeles, EUA. – Kia Forum

3 de juliol – San Diego, EUA. – Panga Arena

6 de juliol – Oakland, EUA EUA. – Oakland Arena

16 de juliol – Bogotà, Colòmbia – Movistar Arena

24 de juliol – Santiago, Xile – Movistar Arena

25 de juliol – Santiago, Xile – Movistar Arena

1 d’agost – Buenos Aires, Argentina-Movistar Arena

2 d’agost – Buenos Aires, Argentina-Movistar Arena

10 d’agost – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 d’agost – Guadalajara, Mèxic – Arena VFG

19 d’agost – Monterrey, Mèxic – Arena Monterrey

24 d’agost – Ciutat de Mèxic, Mèxic – Palacio de los Deportes

26 d’agost – Ciutat de Mèxic, Mèxic – Palacio de les Deportes

3 de setembre – San Juan, Puerto Rico – Colosseu de Puerto Rico

