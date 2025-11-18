Tour mundial
Tots els detalls sobre la gira de Rosalía i el ‘Lux Tour 2026’: Dates dels concerts a Barcelona, prevenda i entrades
Rosalía ha anunciat quatre dates al Palau Sant Jordi
Jordi Bianciotto
Rosalía ha anunciat les dates de la seva esperada gira, el ‘Lux Tour’, per al 2026. Es tracta de 42 dates repartides per tot el món de març a setembre. El primer concert serà a Lió i l’últim a Puerto Rico, a San Juan. La catalana farà vuit concerts a Espanya, quatre a Madrid i quatre més a Barcelona.
Les dates per als concerts a Madrid, que se celebraran al Movistar Arena, són el 30 de març, i l’1, 3 i 4 d’abril. A Barcelona, la catalana actuarà al Palau Sant Jordi el 13, 15, 17 i 19 d’abril.
La gira mundial començarà a França i recorrerà mig Europa, Estats Units i part de l’Amèrica Llatina, amb parades a Berlín, Londres, Lisboa. Als Estats Units, Rosalía actuarà en 11 ciutats, de Miami a Boston.
Les entrades per als concerts del 30 de març (Madrid), 1 d’abril (Madrid), 13 d’abril (Barcelona) i 15 d’abril (Barcelona) sortiran a la venda el dijous 11 de desembre a les 10.00 h a tiketmaster.es mentre que les entrades per als concerts del 3 d’abril (Madrid), 4 d’abril (Madrid), 17 d’abril (Barcelona) i 18 d’abril (Barcelona) estaran disponibles a partir del dijous 11 de desembre a les 11.00 h en el mateix punt de venda.
Segons ha informat LiveNation, la venda d’entrades serà escalonada, és a dir, hi ha dues hores establertes per comprar-les: les 10.00 h i les 11.00 h segons data i ciutat.
Per als concerts de Rosalía al Movistar Arena de Madrid:
- Les entrades per als concerts del 30 de març i 1 d’abril sortiran a les 10.00 h del’11 de desembre.
- Les entrades per als concerts del 3 i 4 d’abril sortiran a les 11.00 h de l’11 de desembre.
Per als concerts de Rosalía al Palau Sant Jordi de Barcelona:
- Les entrades per als concerts del 13 i 15 d’abril sortiran a les 10.00 h de l’11 de desembre.
- Les entrades per als concerts del 17 i 18 d’abril sortiran a la venda a les 11.00 h de l’11 de desembre.
Aquestes són totes les dates del tour:
ROSALÍA: LUX TOUR 2026
16 de març – Lió, França – LDLC Arena
18 de març – París, França – Accor Arena
20 de març – París, França – Accor Arena
22 de març – Zuric, Suïssa – Hallenstadion
25 de març – Milà, Itàlia –Unipol Forum
30 de març – Madrid, Espanya – Movistar Arena
1 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
3 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
4 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
8 d’abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
9 d’abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
13 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
15 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
17 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
18 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
22 d’abril –Amsterdam, Països Baixos – Ziggo Dome
27 d’abril – Anvers, Bèlgica – AFAS Dome
29 d’abril – Colònia, Alemanya – Lanxess Arena
1 de maig – Berlín, Alemanya – Uber Arena
5 de maig – Londres, Regne Unit – The O2
4 de juny – Miami, EUA EUA. – Kaseya Center
8 de juny – Orlando, EUA. – Kia Center
11 de juny – Boston, EUA EUA. – TD Garden
13 de juny – Toronto, Canadà – Scotiabank Arena
16 de juny – Nova York, EUA EUA. – Madison Square Garden
20 de juny – Chicago, EUA EUA. – United Center
23 de juny – Houston, EUA. – Toyota Center
27 de juny – Las Vegas, EUA. – T-Mobile Arena
29 de juny – Los Angeles, EUA. – Kia Forum
3 de juliol – San Diego, EUA. – Panga Arena
6 de juliol – Oakland, EUA EUA. – Oakland Arena
16 de juliol – Bogotà, Colòmbia – Movistar Arena
24 de juliol – Santiago, Xile – Movistar Arena
25 de juliol – Santiago, Xile – Movistar Arena
1 d’agost – Buenos Aires, Argentina-Movistar Arena
2 d’agost – Buenos Aires, Argentina-Movistar Arena
10 d’agost – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
15 d’agost – Guadalajara, Mèxic – Arena VFG
19 d’agost – Monterrey, Mèxic – Arena Monterrey
24 d’agost – Ciutat de Mèxic, Mèxic – Palacio de los Deportes
26 d’agost – Ciutat de Mèxic, Mèxic – Palacio de les Deportes
3 de setembre – San Juan, Puerto Rico – Colosseu de Puerto Rico
