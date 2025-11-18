Ivan Campillo guanya la segona semifinal del torneig de dramatúrgia del Temporada Alta
S'imposa amb el text 'Qui vol ser princesa?' i s'enfrontarà a la gran final amb Martí Torras Mayneris
Ivan Campillo ha guanyat la segona semifinal del torneig de dramatúrgia del Temporada Alta amb la peça 'Qui vol ser princesa?'. L'obra, interpretada per Emma Arquillué i Raquel Ferri, explica la història de dues amigues i professores d'una escola que es fan costat quan una d'elles ha d'afrontar un moment difícil de la seva vida. El públic ha parlat i Campillo s'ha imposat a Miquel Mas Fiol que ha presentat 'Pànic S. L.'. Protagonitzada per Artur Busquets i Pau Vinyals, la peça parteix de la situació de dos homes tancats en un búnquer quan creuen que, a l'exterior, hi ha una mena d'apocalipsi. Ivan Campillo passa a la gran final i pujarà al ring per enfrontar-se a Martí Torras Mayneris el dia 1 de desembre.
Aquest darrer combat tanca la ronda de semifinals i dos dramaturgs, Ivan Campillo i Martí Torras Mayneris, es mesuraran les forces al ring de la sala la Planeta a la gran final del XV Torneig de Dramatúrgia d'aquí a dues setmanes.
