Un joc de taula per homenatjar a les afusellades durant la Guerra Civil
L'escenògrafa Helena Mateos-Serna presentarà demà el projecte "Partida" dins la seva residència a Faberllull Olot, que engany ha acollit aquest any setze artistes de diverses disciplines
A través dels codis i eines dels jocs de taula, l’escenògrafa mallorquina Helena Mateos-Serna ha creat el joc Partida, que s’enfoca en la recerca de la identitat de les dones afusellades en mans de feixistes durant la Guerra Civil a Mallorca. Mateos-Serna és una de les 16 artistes que ha dut a terme durant l’any una estada a Faberllull d’Olot per treballar projectes propis i comunitaris, i que demà presentarà el seu projecte a Can Trincheria del municipi.
L’última setmana de residència de l’any també comptarà amb altres activitats obertes al públic, com ara la xerrada que tindrà lloc dijous a la sala d’actes de Dinàmig de Carme Martí per explicar les maneres de recuperar la memòria familiar; la cerimònia de belgrificació de l’artista multidisciplinària belga Anyuta Wiazemsky Snauwaert a la Sala Salsicha; o el taller d’escriptura creativa de l’escriptora andorrana Eva Arasa a la Biblioteca Marià Vayreda.
A més, també hi ha altres activitats de caire pedagògic que es presentaran durant la setmana. Aquesta tarda, el dramaturg andorrà Juanma Casero dirigirà una classe magistral als alumnes de teatre de l'Escola Musical d'Expressió. La mateixa escola va acollir ahir un taller d'escriptura de l'escriptor reusenc Antoni Veciana.
Les artistes Lena Kholkina i Vlada Krasilnikova proposaran dimecres i dijous als alumnes de l’Escola d’Art d’Olot una activitat de fotografia i creació visual; a la mateixa escola, dijous rebran l'artista visual argentina Julieta Rosell, que presentarà la seva investigació sobre cortines als estudiants d'interiorisme. Demà dimecres, l'escriptora sudcoreana Jay McKenzie oferirà una xerrada als estudiants d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot. Dijous, la traductora bulgaresa Neva Micheva parlarà sobre traducció als estudiants de l'Institut Bosc de la Coma. I divendres, la saxofonista gregaTania Zountsa impartirà una classe magistral a l'Aula Musical d'Olot.
