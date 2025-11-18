Josep Maria Pou, Sau i una versió lliure d"El rei Lear" arribaran a Figueres
La programació completa es presentarà el 9 de desembre a l'Auditori dels Caputxins
Josep Maria Pou amb el seu espectacle Gegant que posa vida a l'escriptor Roal Dahl; el retorn als escenaris del mític grup Sau amb una gira única; i la versió lliure basada en el clàssic de Shakespeare El rei Lear són alguns dels avançaments que ha fet Figueres de la programació escènica del gener fins al juny vinent.
La programació s’obrirà el diumenge 11 de gener amb Gota, l'espectacle de Txema Muñoz on el pallasso i la màgia nouvelle es donen la mà per crear un llenguatge sensible, còmic i ple d’encant per a tots els públics i pels quals s'han programat dues funcions.
El dissabte 17 de gener, Josep Maria Pou arribarà a Figueres per interpretar l’escriptor de fama internacional Roald Dahl a l'espectacle Gegant, una obra dirigida per Josep Maria Mestres, en la versió catalana, que ha triomfat al West End de Londres i ha estat guardonada amb tres premis Olivier 2025.
En l’àmbit musical, la llegendària banda catalana Sau torna als escenaris amb una gira única i irrepetible. Es tracta d’una experiència audiovisual immersiva que combina imatges inèdites de la banda i els seus grans èxits. En aquest cas concret, les entrades per al concert ja estan a la venda a www.figueresaescena.cat i a la taquilla del Teatre.
El circ contemporani també tindrà presència el mes de gener amb Ákri, un espectacle multipremiat de l'acròbata Manel Rosés. Un solo de circ d'acrobàcia, poètic i visceral, que a través de la relació entre un acròbata, una escala de 22 esglaons i una porta reflexiona sobre els llindars vitals, aquells moments de canvi, de transició, en què tot trontolla.
Completa aquest avançament l'obra de teatre Casting Lear, d’Andrea Jiménez, una versió lliure i atrevida del clàssic de Shakespeare en què, a cada funció, un actor diferent interpreta el paper de Lear. L’espectacle ha estat reconegut amb el Premi Max 2025 al millor espectacle teatral i és un dels espectacles més aplaudits a l'Estat espanyol des de la seva estrena.
La presentació oficial de la nova temporada de Figueres Cultura tindrà lloc el 9 de desembre a les 20 h a l’Auditori Caputxins en un acte obert al públic. Aquest any es farà una venda anticipada de les entrades el dia 10 de desembre per persones que comprin abonaments de cinc o vuit espectacles o per altres paquets combinats. El dia 11 de desembre s'obrirà la venda al públic general i també es podran adquirir els abonaments.
