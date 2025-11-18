Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Membres d'una banda de Girona actuen amb Daddy Yankee i Bizarrap a Madrid

Components de la Marching Band Girona participen en l'actuació del descans del partit de la NFL al Bernabéu

Membres de la Marching Band Girona, després de l'actuació a Madrid. / Acodehgi

Diversos membres de la Marching Band Girona van participar diumenge en l'actuació del descans del partit de la NFL al Bernabéu entre els Miami Dolphins i els Washington Commanders protagonitzada per Daddy Yankee i Bizarrap.

Els components de la "banda de marxa" hondurenya van acompanyar els famosos artistes en la interpretació del que ha estat la seva recent col·laboració, BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, integrats en la Banda 504 Madrid. Una banda de marxa és una banda musical conformada per instruments de vent de metall, vent de fusta i percussions que generalment participa en desfilades. La Marching Band Girona s'ha creat aquest any i espera tenir noves actuacions pròximament.

