Membres d'una banda de Girona actuen amb Daddy Yankee i Bizarrap a Madrid
Components de la Marching Band Girona participen en l'actuació del descans del partit de la NFL al Bernabéu
Diversos membres de la Marching Band Girona van participar diumenge en l'actuació del descans del partit de la NFL al Bernabéu entre els Miami Dolphins i els Washington Commanders protagonitzada per Daddy Yankee i Bizarrap.
Els components de la "banda de marxa" hondurenya van acompanyar els famosos artistes en la interpretació del que ha estat la seva recent col·laboració, BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, integrats en la Banda 504 Madrid. Una banda de marxa és una banda musical conformada per instruments de vent de metall, vent de fusta i percussions que generalment participa en desfilades. La Marching Band Girona s'ha creat aquest any i espera tenir noves actuacions pròximament.
