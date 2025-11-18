CINEMA
El Truffaut celebra en gran els seus 25 anys com a cinema «del poble»
Sergi López, Gerard Quintana, Marc Recha i molts dels espectadors habituals de la sala assisteixen a la festa al Teatre Municipal
El cinema Truffaut ha celebrat en gran el seu 25è aniversari en un acte que ha reunit prop de mig miler de persones al Teatre Municipal de Girona. El plat fort ha estat la preestrena de Nouvelle Vague, l’últim treball de Richard Linklater, un film que narra la història que hi ha darrere la creació d’aquest moviment cinematogràfic francès, centrant-se en el rodatge del clàssic de Jean-Luc Godard Al final de la escapada (1959).
L'acte ha reunit molts espectadors fidels del Truffaut, el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, i els germans Jordi, Joan i Esteve Agustí, empresaris de la cadena Ocine. També hi era l'alcalde Lluc Salellas, el regidor de Cultura Quim Ayats, l'exalcalde Joaquim Nadal, l'actor Sergi López i el director Marc Recha.
Després d'un repàs sobre els actors, directors, productors i guionistes que han passat pel Truffaut al llarg d'aquests 25 anys (més d'un centenar), ha pres la paraula Guillem Terribas, president del Col·lectiu de Crítics, que ha recordat els orígens del projecte i ha agraït el suport de la família Agustí (allà es va fer la Setmana de la Crítica) i de Josep Maria Pallàs i les famílies Gratacós i Gubau "per creure en el projecte" de fer una sala fixa a l'antic cinema Modern.
També ha destacat el paper de Joaquim Nadal, que va comprar l'edifici quan el Modern va tancar. "Per a això diguem que és el cinema del poble. Hem demostrat que no som competència de ningú. Treballem perquè el cinema sigui necessari", ha subratllat.
A continuació ha parlat Joaquim Nadal. L'exalcalde ha recordat que el Modern "no es podia perdre" i que una persona "ens va passar al davant" a l'hora de comprar l'edifici, tot i que l'Ajuntament el va poder acabar comprant "de segones". "Quan estigui acabat tindrem un equipament cultural de primera magnitud", ha dit. "El Truffaut va ser una bona idea que ha arrelat i té un públic fidel", ha afegit.
Paco Vilallonga ha pres la paraula per explicar les línies bàsiques "d'un projecte que ha valgut la pena". "Sempre hem volgut que el Truffaut fos un punt de trobada", ha assegurat, destacant l'aposta per la versió original i el cinema d'autor. També ha fet un agraïment "al nostre públic, entès i exigent".
Per últim, l'alcalde Lluc Salellas ha destacat que "aquest projecte és d'èxit al conjunt del país i estem orgullosos de tenir el Truffaut". Ha destacat que avui el cinema té dues sales i que es camina per completar el projecte de l'edifici Modern, "estratègic per tota la ciutat".
