El Cruïlla guanya el concurs per organitzar el festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu
L'empresa Barcelona Events Musicals, propietària de la mostra del parc del Fòrum, guanya el procés de licitació pública per gestionar el festival de Sant Feliu de Guíxols en els tres pròxims anys
Jordi Bianciotto
La promotora Barcelona Events Musicals, que organitza tots els estius el Cruïlla, al Fòrum, es farà càrrec a partir de l'any que ve, i durant un trienni, de la gestió del Festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, després de sortir vencedora del procés de licitació pública desenvolupat aquesta tardor. Així ho ha aprovat aquest dimecres la mesa de contractació de l'ajuntament d'aquesta localitat en ple municipal.
Fins ara era la promotora, també barcelonina, The Project (a càrrec de mostres com el Festival de Jazz de Barcelona o el Guitar BCN), la que gestionava Porta Ferrada, des de l'any 2014. Aquesta empresa es va presentar al concurs públic, al qual també van accedir Clipper's (Les Nits de Barcelona, Festival de Cap Roig) i la valenciana Mensajeros del Jazz (que organitza les Noches del Botánico, a Madrid).
Aquesta última va renunciar després de la primera fase del concurs, i The Project i Clipper's es van retirar de la segona fase, deixant sola Barcelona Events Musicals. Aquesta promotora organitzarà així la pròxima edició de Porta Ferrada, la 64a del seu historial, el 2026, així com les de 2027 i 2028.
Concurs per punts
El concurs parteix d'una aportació econòmica per part de l'ajuntament de Sant Feliu, propietari de la mostra, de 300.000 euros (IVA inclòs) per cada edició, i atorga punts a cada proposta que representi una reducció d'aquesta xifra: quatre punts per cada 20.000 euros de rebaixa, amb un topall de 20 punts. Es reparteixen 230 punts en total, dels quals 40 corresponen al pressupost disponible per cada promotora per a la contractació artística. La resta reflecteix qüestions de tipus estructural, com l'oferta gastronòmica, el nombre d'espectacles internacionals o l'aposta per propostes musicals inèdites a Catalunya. El contracte comporta un mínim de pressupost per als tres anys de 10.373.080,77 euros.
El plec de condicions del concurs exigeix mantenir els dos escenaris principals (Guíxols Arena i Espai Port), amb els seus respectius 'villages', i inclou estendre la programació del festival més enllà de l'estiu i oferir concerts a la primavera i a la tardor, en una carpa que s'alçarà al Guíxols Arena.
La direcció i projecte artístic de la mostra correspon a l'ajuntament, encarnada en la figura del seu veterà programador Albert Mallol.
Porta Ferrada és el festival degà de Catalunya, ja que va néixer el 1957, i un dels més destacats en la lliga de les mostres 'boutique' o de cicle. En la seva 63a edició, aquest any, organitzada per The Project, va oferir concerts d'artistes com Andrés Calamaro, Brad Mehldau Trio, Fangoria, Umberto Tozzi, Miguel Poveda o Els Pets. Un cartell que va atreure un total de 31.200 espectadors, que van ocupar el 91% de les localitats.
