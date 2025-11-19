L'Strenes i Joan Dausà tornen els concerts a Fontajau quatre anys després
El cantant encetarà a Girona una gira de deu recitals de gran format per presentar el disc "Immortals"
El festival Strenes recupera els concerts al pavelló de Fontajau amb l'inici de gira de Joan Dausà. En el primer concert al recinte esportiu en quatre anys, després del d'Estopa encara en context de postpandèmia el juny del 2022, el cantant oferirà un concert de gran format per presentar el seu cinquè disc, Immortals, que veurà la llum la primavera del 2026. Serà el 25 d'abril i haurà dues opcions d'entrada: a peu dret a la pista o bé amb seient a la graderia.
Amb aquest concert, l'Strenes recupera les actuacions de gran format en un espai que havia acollit les gires de grups com Sopa de Cabra, Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh o El Último de la Fila. Ho farà amb una actuació que promet "una posada en escena a nivell tècnic i visual a l’altura de les grans ocasions", que "suposarà un salt endavant en la carrera professional de l’artista".
Després de gairebé dos anys sense oferir concerts de gran format, Dausà presentarà Immortals en deu úniques cites. A més de l'Strenes, l'altre concert previst a les comarques gironines és el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà.
La gira s'inspira en els recitals massius que Dausà va oferir el 2024 al Palau Sant Jordi de Barcelona i al Palau de Vistalegre de Madrid. Segons l'artista, allà va poder fer "uns espectacles bestials" que no s'havia pogut permetre mai pel que fa a recursos i assegura que ara el repte ara és poder implementar aquella energia i aquell mateix tipus d'espectacle en tota una gira per Catalunya.
El cantant explica que l'esforç ha estat buscar llocs especials per dur a terme el concert que té al cap, reproduint sobretot aquella energia "tan bonica i especial" que va viure al Sant Jordi i a Vistalegre. "Serà una gira que intentarem que cada concert sigui únic i que la gent el recordi per sempre", afirma.
Les entrades ja estan a la venda.
